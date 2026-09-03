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BENEŠKI FILMSKI FESTIVAL

George Clooney ob prejetju pomembne nagrade: »Nekoč sem imel lepše zobe«

Hollywoodski zvezdnik George Clooney je v Benetkah prejel zlatega leva.
FOTO: Yves Herman/Reuters
FOTO: Yves Herman/Reuters
M. Fl.
 3. 9. 2026 | 09:00
2:47
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Po skoraj 30 letih se je George Clooney na beneški Lido vrnil brez novega filma, a po eno največjih priznanj svojega ceha. Ob odprtju 83. Beneškega filmskega festivala so mu namreč podelili zlatega leva za življenjsko delo. Poklon mu je izročila igralka Laura Dern, njegova soigralka iz filma Jay Kelly. Clooneyjeva naveza z Benetkami se je začela leta 1998, ko je tam predstavil film Daleč od oči.  V mesto se je pozneje vračal s filmi Lahko noč in srečno, Michael Clayton, Gravitacija in Jay Kelly. Ta kraj ima zanj tudi zasebno poseben pomen: z Amal, ki ga tudi tokrat spremlja, sta se tam leta 2014 poročila.

Igralec, ki je v karieri prejel dva oskarja, je pred podelitvijo med drugim govoril o staranju. Pri 65 letih ga spremlja določena mera melanholije, a se je tudi tokrat pošalil na svoj račun. »Vse v zvezi s staranjem je nekoliko melanholično. Umivaš si zobe in pomisliš: 'Nekoč sem imel lepše,'« je dejal.

Zaskrbljen zaradi umetne inteligence

Skrbi ga predvsem razvoj umetne inteligence in vse lažje ustvarjanje lažnih posnetkov. Opozoril je, da je zaradi tako imenovanih globokih ponaredkov vse težje ločiti resnico od laži, kar lahko prizadene tudi novinarstvo in zaupanje javnosti v pristne posnetke. Svojo skrb je znova začinil s humorjem: »Rad bi se izognil temu, da bi 20 let po smrti končal v reklami za tampone.«

Dotaknil se je medijev in vse večje koncentracije lastništva v rokah peščice milijarderjev. Omenil je Jeffa Bezosa in Elona Muska, vendar dodal, da verjame, da bodo informacije kljub temu našle pot do javnosti. Dotaknil se je tudi političnih razmer v ZDA, ki jih je opisal z izrazom »kakistokracija«, torej vladavina najbolj nesposobnih. Kljub temu ostaja optimist, piše The Hollywood Reporter.

Clooney je podprl pravico Marka Ruffala do javnega izražanja mnenja o načrtovanem združevanju družb Paramount in Warner Bros. Sam je do velikega združevanja skeptičen, saj takšni procesi pogosto pomenijo tudi izgubo delovnih mest. Ob koncu se je spomnil še manj prijetnega obiska Benetk. Leta 2003 je tam s Catherine Zeta-Jones predstavljal komedijo Neznosna krutost, vendar občinstvo nad filmom ni bilo navdušeno. »Pogledal sem Catherine in rekel: 'Beži!' In pobegnila sva iz dvorane,« se je spominjal nagrajenec.

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