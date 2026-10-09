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George Clooney presenetil z novo potezo: tega od hollywoodskega zvezdnika ni pričakoval nihče

Hollywoodski zvezdnik se je odločil razširiti svoj poslovni imperij in se preizkusiti v povsem novi vlogi.
FOTO: Valery Hache Via Reuters
FOTO: Valery Hache Via Reuters
M. Fl.
 9. 10. 2026 | 09:00
3:48
A+A-

65-letni igralec in oskarjevec po desetletjih uspešne igralske kariere vstopa v gostinstvo. Na jugu Francije namerava odpreti lastno italijansko restavracijo. Restavracija bo v slikovitem provansalskem kraju Cotignac, nedaleč od razkošnega posestva, na katerem igralec živi z ženo Amal in njunima devetletnima dvojčkoma Ello ter Alexanderom. Odprtje je načrtovano za pomlad prihodnje leto. Clooney bo pri projektu sodeloval s kanadskim hotelirjem Grahamom Porterjem, lastnikom bližnjega hotela Lou Calen. Prenova prostorov se je že začela, ime restavracije, jedilnik in ime glavnega kuharja za zdaj ostajajo skrivnost. Novico o novem poslovnem podvigu je potrdil tudi župan Cotignaca Jean-Pierre Véran.

Zanimivo je, da bo restavracija oddaljena le približno 20 kilometrov od posesti Domaine du Canadel, ki sta ga George in Amal kupila leta 2021 in je v zadnjih letih postalo njun glavni družinski dom. Decembra 2025 sta zakonca skupaj z otrokoma pridobila tudi francosko državljanstvo. Clooney nikoli ni skrival, kako zelo uživa v življenju daleč od Hollywooda. Priznal je, da je bila selitev v Francijo ena najboljših odločitev za njegovo družino. »Živimo na kmetiji v Franciji. Tudi sam sem velik del otroštva preživel na kmetiji in kot otrok sem sovražil že samo misel na takšno življenje. Toda zdaj je to zanju nekaj povsem drugega. Ne preživljata časa za tablicama. Večerjata z odraslimi in morata pospraviti svoja krožnika. Imata veliko kakovostnejše življenje,« je povedal za revijo Esquire.

Dodal je, da ni želel, da bi njegova otroka odraščala pod pritiskom slavnega priimka. »Skrbelo me je, da bi otroka vzgajal v Los Angelesu, v hollywoodski kulturi. Imel sem občutek, da nikoli ne bi dobila poštene priložnosti za normalno življenje. V Franciji ljudi slava pravzaprav ne zanima. Nočem, da bi moja otroka primerjali z otroki drugih slavnih osebnosti,« je pojasnil.

Njegov vstop v gostinstvo pravzaprav ni veliko presenečenje. Igralec je znan kot velik ljubitelj italijanske kuhinje, že več kot dve desetletji pa ima v lasti tudi razkošno vilo Oleandra ob jezeru Como. Poleg uživanja v italijanskih specialitetah se Clooney rad pohvali tudi s svojimi kuharskimi spretnostmi. »Moja žena rezervira mize za večerjo, zato sem jaz tisti, ki v naši družini večinoma kuha,« se je nekoč pošalil na račun Amal. »Kar dober kuhar sem. Pripravljam odlične testenine, saj veliko časa preživim v Italiji,« je dodal.

Testenine so imele posebno vlogo tudi v njuni ljubezenski zgodbi. Aprila 2014 je George, preden jo je zaprosil, Amal povabil na  večerjo, pet mesecev pozneje sta se poročila na razkošni slovesnosti v Benetkah. Igralec je pred kratkim razkril tudi, da namerava zaradi družine zmanjšati svoje poslovne obveznosti. Čeprav se igranju ne namerava odpovedati, želi režiranje filmov postaviti na stranski tir, saj ga takšni projekti za predolgo ločijo od otrok.

Če bi bil zaradi igranja od doma ločen približno tri mesece, mu lahko režiranje filma vzame celo leto. Takšnih žrtev zaradi družine ni več pripravljen sprejemati. Nova restavracija bo tako Clooneyju omogočila, da združi ljubezen do italijanske hrane, življenja v Franciji in družine, ki je v zadnjih letih postala njegova največja prioriteta, piše Daily Mail.

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