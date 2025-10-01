George Clooney razočaral: to načrtuje

George Clooney, ki je v zakonu s priznano britansko odvetnico za človekove pravice Amal Clooney, priznava, da z leti vedno bolj ceni čas, preživet z družino, in da je napočil trenutek, da si v življenju postavi drugačne prioritete.

64-letni igralec je povedal, da velikopotezni projekti zanj niso več v ospredju:

»Nisem več v tej nori dirki za uspehom. Z več vidikov sem imel kariero, zdaj so se stvari nekoliko umirile, tako da lahko veliko več časa preživim doma z otroki, kar mi je res v veselje.«

FOTO: Reuters

»Še sem dovolj mlad, da lahko tekam z njimi naokrog, a to obdobje hitro mineva. Za zdaj to še lahko počnem in se res zabavam,« je na premieri svojega novega filma Jay Kelly na filmskem festivalu v New Yorku povedal za ameriško televizijo Fox’s Extra.

Dodal je, da je v zadnjem desetletju zaradi dela v Hollywoodu pogosto žrtvoval čas z osemletnima dvojčkoma in da tega ne želi več ponoviti.

»To ni izkušnja, ki bi veljala samo za svet zabave. Najbrž imajo podobne občutke tudi ljudje v drugih poklicih: ‘Želim si, da zaradi službe ne bi zamudil pomembnih trenutkov v življenju svojih otrok.’

To je pač žrtev, ki jo sprejmeš, če želiš uspeti v katerem koli poklicu.«

Clooney je na dogodek prišel v spremstvu žene Amal, s katero sta pred kratkim praznovala 11. obletnico poroke.

FOTO: Yara Nardi/Reuters

Prejšnji mesec je moral zaradi hude okužbe sinusov odpovedati udeležbo na novinarski konferenci in fotografiranje na Beneškem filmskem festivalu, kjer bi moral predstavljati svoj najnovejši film, mladinsko dramo.

Zaradi bolezni ni bil prisoten na tiskovni konferenci, se pa mu je uspelo udeležiti svetovne premiere, kjer se je skupaj z Amal sprehodil po rdeči preprogi.

Režiser Noah Baumbach je novinarjem dejal: »Tudi filmske zvezde zbolijo.«

Gostitelj tiskovne konference je sporočil:

FOTO: Reuters

»Georgea Clooneyja danes ne bo z nami, ker ima hudo vnetje sinusov. Opravičuje se, ker se dogodka ne more udeležiti,« povzema Daily star.