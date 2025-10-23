  • Delo d.o.o.
NEVARNO

George Clooney: s svojim zakonom igra rusko ruleto

Žena Georgea Clooneyja je jasno povedala, da ne bo tolerirala njegovega vračanja k slabim navadam.
FOTO: Yara Nardi/Reuters
FOTO: Yara Nardi/Reuters
M. Fl.
 23. 10. 2025 | 09:00
 23. 10. 2025 | 09:51
1:43
A+A-

Pred nedavnim je George Clooney priznal, da je, potem ko ni dobil nagrade tony, zvrnil toliko kozarčkov opojne pijače, da je komaj hodi.

A medtem ko se je igralec šalil, viri blizu družine poudarjajo, da se njegova zaskrbljena žena, mati njunih osemletnih dvojčkov Alexandra in Elle, ni prav nič zabavala.

Kot je poročal Globe magazine, je 47-letna Amal, potem ko je decembra 2021 pristal v postelji zaradi vnetja trebušne slinavke, Georgea prepričala, naj zmanjša pitje.

»George je bil dolgo brez alkohola, kar je zahtevalo ogromno moči, volje in discipline,« razkriva vir. »Vztrajal je, ker je vedel, da je tako njegovo življenje bolj zdravo in varno.

Mački so bili brutalni, Amal pa je sovražila, da je vedno pretiraval, in nikoli ni mogel spiti samo enega ali dveh kozarcev.«

Njegovo hvaljenje z alkoholom sedaj ona vidi kot veliko opozorilno znamenje. Medtem ko on vztraja, da nima težav, vir poudarja, da njegovo ženo upravičeno skrbi.

»Njegove divje zabave so trajale desetletja. Ko se je zabaval z Bradom Pittom, sta velikokrat pila do jutra,« pravi vir.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Amal stoji ob svojem možu, a postavlja jasno mejo. »Jasno je povedala, da ne bo tolerirala, če bo spet redno posegal po alkoholu,« pravi vir.

»Morda se on na ta račun šali, a če razmišlja o vrnitvi k staremu načinu življenja, s svojim zakonom igra rusko ruleto.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Glasba in film
ZVEZDNIKA

Bradley in Margot v novi kriminalki? To namigujeta Pitt in Clooney

Zvezdnika naj bi nastopila v predzgodbi znane gangsterske trilogije Oceanovi. Govori se tudi o nadaljevanju trilogije z Georgeem Clooneyjem in Bradom Pittom.
17. 10. 2025 | 08:56
Bulvar  |  Tuji trači
TOLAŽBA

Priznanje Georgea Clooneyja: zaradi pijače je komaj stal na nogah

Potem, ko ni prejel nobene nagrade, je spil preveč alkohola.
8. 10. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
PRIORITETE

George Clooney razočaral: to načrtuje

Legendarni igralec pravi, da je kariero postavil na stranski tir, saj mu je pomembnejši, kot snemanje filmskih uspešnic, čas z otroki.
1. 10. 2025 | 09:00

Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je »brez sladkorja« res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
Logo
