George Clooney: s svojim zakonom igra rusko ruleto

Pred nedavnim je George Clooney priznal, da je, potem ko ni dobil nagrade tony, zvrnil toliko kozarčkov opojne pijače, da je komaj hodi.

A medtem ko se je igralec šalil, viri blizu družine poudarjajo, da se njegova zaskrbljena žena, mati njunih osemletnih dvojčkov Alexandra in Elle, ni prav nič zabavala.

Kot je poročal Globe magazine, je 47-letna Amal, potem ko je decembra 2021 pristal v postelji zaradi vnetja trebušne slinavke, Georgea prepričala, naj zmanjša pitje.

»George je bil dolgo brez alkohola, kar je zahtevalo ogromno moči, volje in discipline,« razkriva vir. »Vztrajal je, ker je vedel, da je tako njegovo življenje bolj zdravo in varno.

Mački so bili brutalni, Amal pa je sovražila, da je vedno pretiraval, in nikoli ni mogel spiti samo enega ali dveh kozarcev.«

Njegovo hvaljenje z alkoholom sedaj ona vidi kot veliko opozorilno znamenje. Medtem ko on vztraja, da nima težav, vir poudarja, da njegovo ženo upravičeno skrbi.

»Njegove divje zabave so trajale desetletja. Ko se je zabaval z Bradom Pittom, sta velikokrat pila do jutra,« pravi vir.

FOTO: Reuters

Amal stoji ob svojem možu, a postavlja jasno mejo. »Jasno je povedala, da ne bo tolerirala, če bo spet redno posegal po alkoholu,« pravi vir.

»Morda se on na ta račun šali, a če razmišlja o vrnitvi k staremu načinu življenja, s svojim zakonom igra rusko ruleto.«