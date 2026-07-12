George Clooney: »To pomeni, da sem star.«

Z oskarjem nagrajeni igralec George Clooney bo na letošnjem Beneškem filmskem festivalu, ki bo potekal med 2. in 12. septembrom, prejel zlatega leva za življenjsko delo. Ko je izvedel, da bo dobil eno najprestižnejših priznanj v filmskem svetu, ni skrival navdušenja, ob tem pa se je pošalil na svoj račun. »Ta festival je brez dvoma moj najljubši in prejeti zlatega leva je velika čast. To verjetno pomeni tudi, da sem star, ampak ga bom z veseljem sprejel,« je dejal 65-letni ameriški igralec, režiser in producent.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Alberto Barbera, umetniški direktor najstarejšega filmskega festivala na svetu, je dvakratnega oskarjevca opisal kot celovitega in izjemno karizmatičnega umetnika. »Njegovi liki niso le prepričljivi, temveč, predvsem zaradi njegovega nespornega šarma tudi privlačni, dostopni in človeški,« je povedal Barbera. Dodal je, da Clooneyjeva karizma temelji na njegovi pristnosti, ne zgolj na javni podobi, saj njegova privlačnost nikoli ni bila le vprašanje videza.

FOTO: Daniel Cole/Reuters

Po njegovih besedah igralca odlikuje popolna kombinacija tradicionalnega zvezdniškega glamurja, izjemne profesionalnosti in sodobne senzibilnosti, zaradi česar velja za enega najbolj vsestranskih filmskih ustvarjalcev svoje generacije, povzema Variety.