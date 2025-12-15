George Clooney uvedel strogo pravilo: v teh prizorih ga ne bomo več videli

V nedavnem intervjuju za The Daily Mail je George Clooney pojasnil, da zaradi svojih let ne bo več igral vlog zapeljivcev, po katerih je ob zvezdnicah, kot sta Julia Roberts in Catherine Zeta-Jones postal prepoznaven v romantičnih komedijah. »Poskušam iti po poti, po kateri je šel Paul Newman. V redu deklet ne poljubljam več,« je priznal Clooney in razkril pravo ozadje te odločitve. »Ko sem dopolnil 60 let, sem se pogovoril z ženo. Rekel sem ji: "Glej, še vedno lahko igram košarko s fanti. Igram s 25-letniki." Nato pa sem dodal: "Še vedno lahko držim tempo, v formi sem. A čez 25 let bom star 85. Ni pomembno, koliko energijskih ploščic poješ, to je resnična številka,"« je povedal igralec in namignil, da je čas, da se vloge prilagodijo njegovi starosti.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

To ni prvič, da je igralec odkrito spregovoril o snemanju intimnih prizorov. Ta The New York Times se je spomnil neprijetne, a smešne situacije, ko je režiser kritiziral njegovo tehniko poljubljanja. »Spomnim se, da sem moral na začetku kariere posneti prizor poljubljanja z nekim dekletom, režiser pa mi je rekel: "Ne tako." Jaz pa sem si mislil: "Človek, to je moja poteza! Tako to počnem v resničnem življenju!"« se je pošalil Clooney.

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Zakon brez enega samega prepira

George in Amal sta se poročila leta 2014 na intimni slovesnosti v Benetkah. Junija 2017 sta dobila dvojčka, Alexandra in Ello. V aprilskem intervjuju za CBS Mornings je igralec s priznanjem o dinamiki njunega odnosa šokiral voditeljico Gayle King: »Spomnim se, da sva nekoč ugotavljala, da se še nikoli nisva sprla. In še vedno se nisva. Poskušava najti razlog za prepir!« je povedal Clooney in dodal: »Presrečen sem, da sem spoznal to izjemno žensko. Kot da bi zadel na loteriji. Ne mine dan, da ne bi pomislil, da sem najsrečnejši človek na svetu.«

Amal je že leta 2022 potrdila moževe besede in priznala, da njun odnos zmede okolico. »To nekatere najine prijatelje spravlja ob živce. Imam sorodnika, ki naju vsakič, ko naju vidi, še preden sploh pozdravi, najprej vpraša: "No, sta se že končno sprla?"« je razkrila Amal.