George Clooney vrača udarec: tako odgovarja na žalitve Donalda Trumpa

George Clooney je ostro kritiziral predsednika Donalda Trumpa in Belo hišo.
M. Fl.
 10. 4. 2026 | 09:00
Besedna vojna na relaciji Hollywood – Washington se nadaljuje. George Clooney se je odločil, da ne bo več molčal. Po izjavi iz Bele hiše, v kateri so se grobo norčevali iz njegovih igralskih sposobnosti, je slavni igralec ostro odgovoril Donaldu Trumpu in njegovo vedenje označil za otročje. Na začetku tega tedna je 64-letni oskarjevec javno izjavil, da je 79-letni Trump storil vojni zločin, ko je zagrozil, da bo v Iranu umrla celotna civilizacija, če spor glede Hormuške ožine ne bo hitro rešen. »Edina oseba, ki greši vojne zločine, je George Clooney, in to s svojimi groznimi filmi in slabimi igralskimi sposobnostmi,« se je na besede igralca za The Independent prek direktorja komunikacij Stevena Cheunga v uradni izjavi odzvala Bela hiša.

Clooney je pričakovano hitro odgovoril in za Us Weekly povedal: »Družine izgubljajo svoje bližnje. Otroci gorijo. Svetovno gospodarstvo stoji na robu. To je čas za resne razprave na najvišji ravni, ne pa za otročje zmerjanje.« Clooney je dodal, da je vojni zločin v skladu s Konvencijo o genocidu in Rimskim statutom opredeljen kot namerno fizično uničenje naroda. »Kakšna je obramba te administracije? Razen da me označujejo za propadlega igralca, s čimer se glede na to, da sem igral v filmu Batman in Robin, z veseljem strinjam,« je ironično pripomnil in omenil enega svojih največjih filmskih spodrsljajev.

Nekoč ga je klical na pomoč

Zanimivo je, da je zvezdnik o svojem nekdanjem odnosu s Trumpom govoril že leta 2025 v intervjuju za Variety. »Zelo dobro sem ga poznal. Pogosto me je klical, enkrat me je celo prosil, naj mu pomagam priti v bolnišnico h kirurgu za hrbtenico. Srečeval sem ga v klubih in restavracijah. Bil je precej neroden tip. Vsaj takrat. Zdaj se je vse spremenilo.« Spomnimo: Trump se je januarja posmehoval Georgu in njegovi soprogi, odvetnici za človekove pravice Amal Clooney, zaradi pridobitve francoskega državljanstva.

George ClooneyDonald TrumpBela hišaspor
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
