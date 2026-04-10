George Clooney vrača udarec: tako odgovarja na žalitve Donalda Trumpa

Besedna vojna na relaciji Hollywood – Washington se nadaljuje. George Clooney se je odločil, da ne bo več molčal. Po izjavi iz Bele hiše, v kateri so se grobo norčevali iz njegovih igralskih sposobnosti, je slavni igralec ostro odgovoril Donaldu Trumpu in njegovo vedenje označil za otročje. Na začetku tega tedna je 64-letni oskarjevec javno izjavil, da je 79-letni Trump storil vojni zločin, ko je zagrozil, da bo v Iranu umrla celotna civilizacija, če spor glede Hormuške ožine ne bo hitro rešen. »Edina oseba, ki greši vojne zločine, je George Clooney, in to s svojimi groznimi filmi in slabimi igralskimi sposobnostmi,« se je na besede igralca za The Independent prek direktorja komunikacij Stevena Cheunga v uradni izjavi odzvala Bela hiša.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Clooney je pričakovano hitro odgovoril in za Us Weekly povedal: »Družine izgubljajo svoje bližnje. Otroci gorijo. Svetovno gospodarstvo stoji na robu. To je čas za resne razprave na najvišji ravni, ne pa za otročje zmerjanje.« Clooney je dodal, da je vojni zločin v skladu s Konvencijo o genocidu in Rimskim statutom opredeljen kot namerno fizično uničenje naroda. »Kakšna je obramba te administracije? Razen da me označujejo za propadlega igralca, s čimer se glede na to, da sem igral v filmu Batman in Robin, z veseljem strinjam,« je ironično pripomnil in omenil enega svojih največjih filmskih spodrsljajev.

Nekoč ga je klical na pomoč

Zanimivo je, da je zvezdnik o svojem nekdanjem odnosu s Trumpom govoril že leta 2025 v intervjuju za Variety. »Zelo dobro sem ga poznal. Pogosto me je klical, enkrat me je celo prosil, naj mu pomagam priti v bolnišnico h kirurgu za hrbtenico. Srečeval sem ga v klubih in restavracijah. Bil je precej neroden tip. Vsaj takrat. Zdaj se je vse spremenilo.« Spomnimo: Trump se je januarja posmehoval Georgu in njegovi soprogi, odvetnici za človekove pravice Amal Clooney, zaradi pridobitve francoskega državljanstva.