Odločitev zakoncev Clooney: po novem sta državljana te države

Po poročanju francoskega časopisa Journal Officiel, ki je v soboto, 27. decembra, objavil odlok o naturalizaciji, sta Amal in George Clooney ter njuna 8-letna dvojčka, Alexander in Ella, prejela francosko državljanstvo. Zdi se, da je to v skladu z namero igralca, ki je nedavno odkrito spregovoril o želji, da bi otroka vzgajala stran od blišča in glamurja Hollywooda ter dobrodošla sprememba za par. »Živimo na kmetiji v Franciji. Velik del otroštva sem preživel na kmetiji in kot otrok sem to sovražil,« je on oktobra povedal za revijo Esquire in pojasnil, zakaj želi zapustiti Hollywood.

»Zdaj pa je zanju tako. Nista ves čas na tablicah. Večerjata z odraslimi in morata sama pospraviti krožnike. Imata veliko boljše življenje.« George je nadaljeval: »Skrbelo me je, kako bi bilo vzgajati otroka v Los Angelesu, v hollywoodski kulturi. Zdelo se mi je, da v življenju nikoli ne bi imela poštene priložnosti. V Franciji jim je pravzaprav vseeno za slavo. Nočem, da bi hodila naokrog in se bala paparacev. Nočem, da bi ju primerjali z drugimi slavnimi otroki.« Igralec je spregovoril tudi o tem, kako otroke uči fizičnega dela, in se spomnil, kako je bilo treba eno od ograj na posestvu ponovno premazati z zaščitnim premazom. »Sprva sta delala drobne, majhne poteze s čopičem,« je povedal. »Nato sta se povsem razživela, barvala ograjo in bila vsa prekrita z barvo, oljem in podobnim.«

George in Amal Clooney imata v Franciji družinsko hišo s sto hektarji vinogradov in približno 1.200 oljčnimi drevesi, ki je postala njuno glavno prebivališče, ob tem pa še posestvo v Angliji in vilo v Italiji. »Ko sem odraščal v Kentuckyju, sem si želel samo eno: pobegniti s kmetije in stran od takšnega življenja,« je februarja 2025 povedal za The New York Times in razkril, da si je od takrat povsem premislil. »Zdaj sem spet v tem življenju. Vozim traktor in počnem vse te stvari.« Igralec ima v lasti tudi dom v Kentuckyju, povzema US Weekley.