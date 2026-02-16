  • Delo d.o.o.
George in Amal Clooney v paniki: poplave ogrožajo luksuzne domove milijonarjev

Večmilijonski domovi zvezdnikov George Clooney, Russell Brand in Debbie McGee so po tednih neprekinjenega dežja poplavljeni.
M. Fl.
 16. 2. 2026 | 13:25
2:44
A+A-

Večmilijonske britanske nepremičnine zvezdnikov Georgea Clooneyja, Russlla Branda in Debbie McGee so po tednih neprekinjenega deževja, zaradi katerega je reka Temza prestopila bregove, poplavljene. Zračni posnetki prikazujejo, kako se voda približuje posestvom v slikovitih mestih in vaseh v grofiji Berkshire. V zadnjih tednih je Veliko Britanijo prizadelo močno deževje in na nekaterih območjih je letos deževalo skoraj vsak. Agencija za okolje je zaradi naraščajočih gladin vode nekaterih  rek in jezer izdala na stotine opozoril pred poplavami.

Berkshire, grofija, ki jo zvezdniki, ki iščejo alternativo mestnemu življenju, obožujejo, se ni izognila poplavam. Opozorila pred njimi so bila izdana za Remenham, kjer živi komik Brand, pa tudi za Wargrave, kjer prebiva zvezdnica Debbie McGee. Clooney in njegova žena Amal imata v lasti razkošno nepremičnino ob reki Temzi v Sonningu. Za hišo sta leta 2014 plačala približno 13,8 milijona evrov, po obsežni prenovi sta se v nepremičnino, imenovano Clooney grad, preselila dve leti kasneje, njun veliki vrt in teniško igrišče sta sedaj pod vodo.

Posnetki prikazujejo vodo okoli zemljišča doma Russlla Branda, ki ga je leta 2016 kupil za približno 3,8 milijona evrov. Najhuje je prizadeta hiša Debbie McGee, saj je nepremičnina praktično obdana z vodo. Umetnica je bila že leta 2024, potem ko je voda iz bližnje Temze povzročila škodo v višini več deset tisoč evrov, prisiljena zapustiti dom. Prijatelj je za Daily Mail povedal: »Za Debbie je to grozno obdobje. Ko je bila njena hiša poplavljena januarja, je voda prišla zelo hitro in prav ko so se popravila končala, je ponovno poplavilo.«

Hiša je bila v zadnjih letih večkrat pod vodo, zaradi česar je, da bi preprečila nadaljnjo škodo, namestila črpalni sistem. Vendar je ta leta 2024 zaradi preobremenjenosti zatajil. Zaradi visokih vodostajev je bilo v Veliki Britaniji zaščitenih več kot 16.000 domov in podjetij, vendar jih je 300 kljub temu utrpelo poplave. Podatki britanskega meteorološkega urada za februar kažejo, da je količina padavin v večjem delu države že precej nad povprečjem. Do 8. februarja je v mestu Aberdeen padlo 180 odstotkov povprečja za februar, v Kincardineshireju 152 odstotkov in Angusu 130 odstotkov.

