Georgina po poroki posvojila tri Ronaldove otroke

Georgina Rodríguez naj bi uradno posvojila tri najstarejše otroke Cristiana Ronalda, in sicer le teden dni po tem, ko sta se s portugalskim nogometnim zvezdnikom poročila. Po poročanju portugalskih medijev naj bi Rodríguezova posvojila Cristiana Ronalda ml. ter dvojčka Evo Mario in Matea. Postopek naj bi izpeljali daleč od oči javnosti, da bi zaščitili zasebnost družine.

Ronaldo ima z Georgino tudi dve hčerki, devetletno Alano in štiriletno Bello Esmeraldo. Šestnajstletni Cristiano Ronaldo ml. je nogometašev najstarejši otrok, identitete njegove matere pa javnosti niso nikoli razkrili. Devetletna dvojčka Evo in Matea je rodila nadomestna mati.

Po zaključku svetovnega prvenstva so se v medijih znova razvnele govorice o poroki nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda in njegove dolgoletne partnerice Georgine Rodríguez. Na spletu so že zakrožile podobe njune domnevne poroke, ustvarjene z umetno inteligenco. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Georgina ga je že prej imenovala svojega sina

Rodríguezova je Cristiana ml. že pred domnevno uradno posvojitvijo v javnosti imenovala svojega sina. V začetku avgusta je na Instagramu objavila njuno skupno fotografijo s počitnic. »Oče, mama in on, skupaj ob morju, poletje za poletjem. Cris raziskovalec, Cris in luna, morski sadeži imajo ob morju še boljši okus. Letos smo odkrili veliko zalivov,« je zapisala.

V isti objavi je razkrila tudi, koliko ji pomenijo njuni skupni trenutki. »Od nekdaj sem sanjala o kopanju pod slapom. Junior je pravi umetnik in nadarjen za vse, česar se loti. Že od njegovega otroštva je to potovanje najin poseben čas,« je dodala.

Posvojitev naj bi sledila poroki

Novica prihaja le teden dni po tem, ko sta se 41-letni Cristiano Ronaldo in 32-letna Georgina Rodríguez poročila ob deseti obletnici zveze. Poročna slovesnost je bila intimna in je potekala v njuni vili na portugalski obali. Prisotni naj bi bili le njuni otroci in štiri priče.