  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJPREJ VARNOST

Georgina Rodriguez zapustila Ronalda: z otroki je odšla v Madrid

Sredi napetosti na Bližnjem vzhodu je odšla iz doma v Riyadhu.
FOTO: Angelina Katsanis/Reuters
FOTO: Angelina Katsanis/Reuters
M. Fl.
 12. 3. 2026 | 10:15
2:06
A+A-

Georgina Rodriguez očitno išče mir in trenutke z družino preživlja daleč od naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu. Manekenka in podjetnica je z otroki nedavno zapustila Riyadh, kjer je, odkar je nogometni zvezdnik v začetku leta 2023 podpisal pogodbo s klubom Al‑Nassr FC, živela s Cristianom Ronaldom, in odpotovala v Španijo, piše španski portal Hola. Po poročanju je po nedavni zaostritvi konflikta v regiji iz prestolnice Savdske Arabije odletela z zasebnim letalom, in ni jasno, ali gre za začasen odhod ali daljši premor od življenja v Riyadhu.

Med bivanjem v Španiji je obiskala zgodovinski kraj Valley of Cuelgamuros, nekdaj znan kot Dolina padlih (Valley of the Fallen), kjer se je skupaj z več otroki udeležila katoliške maše. Po obredu je na družbenih omrežjih zapisala, da je bila to najlepša maša, ki se jih je kdaj udeležila. V zgodbi na instagram profilu je delila fotografije in videe, ki prikazujejo vzdušje v tamkajšnji baziliki.

FOTO: Zaslonski posnetek, instagram Georgina Rodriguez
FOTO: Zaslonski posnetek, instagram Georgina Rodriguez

Njen obisk razkriva osebno plat Rodriguezove, ki je nikoli ni skrivala pred javnostjo. Vplivnica pogosto odkrito govori o svoji katoliški veri in se na družbenih omrežjih opisuje kot mama šestih blagoslovov, s čimer misli na otroke, ki jih ima z nogometašem. Vera ima v njenem življenju že dolgo pomembno vlogo.  Poleg tega pogosto poudarja, da je družina njena največja prioriteta. V enem od intervjujev  je pojasnila, da svoj urnik prilagaja otrokom.

»Vsa moja fotografiranja in delovne obveznosti organiziram glede na razpoložljivost naše družine. Otroci me vedno spremljajo na vseh potovanjih, da sem lahko z njimi vsak trenutek,« je povedala. Za zdaj se zdi, da je Rodriguezova osredotočena na mirne trenutke s svojimi otroki v Španiji, medtem ko razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo negotove. Ali bo bivanje v Madridu postalo daljši umik ali le kratek premor, pa bo pokazal čas.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
KONČNO

Ronaldo razkril, kdaj bo poroka

Pred kamerami je pojasnil, kdaj se bo poročil z Georgino Rodríguez in tudi, zakaj tega doslej še ni storil.
11. 11. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Ne boste verjeli, koliko sta vredna prstana dveh trenutno najbolj znanih zaročenk (FOTO)

Nedolgo pred Taylor Swift in Travisom Kelcem sta se zaročila tudi Christiano Ronaldo in Georgina Rodriguez.
27. 8. 2025 | 21:55

Več iz teme

ŠpanijaCristiano RonaldoGeorgina Rodriguezšport zasebnoSavdska Arabija
ZADNJE NOVICE
10:35
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAJBOLJ ZDRAVA DIVJA RASTLINA

Zakaj je regrat tako zdrav in pomaga pri hujšanju: koristi listov, korenin in cvetov

Regrat je ena najbolj zdravilnih divjih rastlin. Listi, korenine in cvetovi vsebujejo vitamine in grenčine, ki pomagajo prebavi, razstrupljanju in tudi pri hujšanju.
Barbara Kotnik12. 3. 2026 | 10:35
10:30
Novice  |  Slovenija
»ČE NE VEŠ, KOGA BI VOLIL«

Župnik v Mali Nedelji svetuje: »Bi rad, da tvoji otroci in vnuki postanejo geji in lezbijke, potem se odloči za leve«

Župnik v Mali Nedelji je delil volilne napotke svojim vernikom.
12. 3. 2026 | 10:30
10:21
Novice  |  Svet
V NEPALU

To je bivši reper, ki je novi premier, izbrala ga je generacija Z (FOTO in VIDEO)

Balendra Shah, znan kot Balen, se je uveljavil kot obraz nove generacije, ki poziva k odmiku od tradicionalne politike.
12. 3. 2026 | 10:21
10:15
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

To je glas, ki ga pogosto preslišimo: ni čarovnija, temveč občutljiv notranji zaznavni sistem

Ko zaupamo intuiciji, življenje postane nekoliko bolj jasno. Kot da nas nekaj nežno vodi po poti, ki je za nas prava.
12. 3. 2026 | 10:15
10:15
Bulvar  |  Tuji trači
NAJPREJ VARNOST

Georgina Rodriguez zapustila Ronalda: z otroki je odšla v Madrid

Sredi napetosti na Bližnjem vzhodu je odšla iz doma v Riyadhu.
12. 3. 2026 | 10:15
09:55
Bulvar  |  Domači trači
SREČNA DO NEBA

Znana Slovenka končno zagledala plusek: »3 leta upanja, čakanja, razočaranj, solz ...«

Zahvalila se je tudi ekipi UKC-ja.
12. 3. 2026 | 09:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki