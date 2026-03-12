Georgina Rodriguez zapustila Ronalda: z otroki je odšla v Madrid

Georgina Rodriguez očitno išče mir in trenutke z družino preživlja daleč od naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu. Manekenka in podjetnica je z otroki nedavno zapustila Riyadh, kjer je, odkar je nogometni zvezdnik v začetku leta 2023 podpisal pogodbo s klubom Al‑Nassr FC, živela s Cristianom Ronaldom, in odpotovala v Španijo, piše španski portal Hola. Po poročanju je po nedavni zaostritvi konflikta v regiji iz prestolnice Savdske Arabije odletela z zasebnim letalom, in ni jasno, ali gre za začasen odhod ali daljši premor od življenja v Riyadhu.

Med bivanjem v Španiji je obiskala zgodovinski kraj Valley of Cuelgamuros, nekdaj znan kot Dolina padlih (Valley of the Fallen), kjer se je skupaj z več otroki udeležila katoliške maše. Po obredu je na družbenih omrežjih zapisala, da je bila to najlepša maša, ki se jih je kdaj udeležila. V zgodbi na instagram profilu je delila fotografije in videe, ki prikazujejo vzdušje v tamkajšnji baziliki.

Njen obisk razkriva osebno plat Rodriguezove, ki je nikoli ni skrivala pred javnostjo. Vplivnica pogosto odkrito govori o svoji katoliški veri in se na družbenih omrežjih opisuje kot mama šestih blagoslovov, s čimer misli na otroke, ki jih ima z nogometašem. Vera ima v njenem življenju že dolgo pomembno vlogo. Poleg tega pogosto poudarja, da je družina njena največja prioriteta. V enem od intervjujev je pojasnila, da svoj urnik prilagaja otrokom.

»Vsa moja fotografiranja in delovne obveznosti organiziram glede na razpoložljivost naše družine. Otroci me vedno spremljajo na vseh potovanjih, da sem lahko z njimi vsak trenutek,« je povedala. Za zdaj se zdi, da je Rodriguezova osredotočena na mirne trenutke s svojimi otroki v Španiji, medtem ko razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo negotove. Ali bo bivanje v Madridu postalo daljši umik ali le kratek premor, pa bo pokazal čas.