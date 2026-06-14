Glasbena legenda 80. let umrla po težki bolezni

V 80. letih prejšnjega stoletja izjemno priljubljeni ameriški pop in country pevec Floyd Brown je po dolgotrajnem boju z rakom umrl v 80. letu starosti. Žalostno vest, da je glasbenik umrl v torek, 9. junija, so potrdili njegovi družinski člani. Njegova nečakinja je novico delila na družbenih omrežjih in ga označila za »enega največjih«. Od njega se poslavljajo številni oboževalci in glasbeni kolegi s celega sveta. Med njimi je tudi glasbenik Chase Tyler, ki mu je bil Brown na začetku kariere mentor: »Za vse nas je to šok, mislim, da tega nihče ni pričakoval. Floyd je bil do mene vedno izjemno prijazen in je zelo spodbujal mlade umetnike, ki so šele stopali na glasbeno pot.«

Floyd Brown je bil znan po edinstvenem prelivanju t. i. »močvirskega popa« in countryja, s čimer si je pridobil zvesto občinstvo, predvsem v južni Louisiani. Svoj prvi singel »Thunderbird Beach« je izdal že leta 1960, med njegove največje uspešnice pa se uvrščajo skladbe »Kiss Me Just One More Time«, »I Can't Sleep If I Can't Sleep With You« in »There Lies the Difference«. Leta 1979 je pri založbi Bayou Boogie Records izdal svoj prvi album »Finally«. Širšo prepoznavnost in slavo pa je dosegel v osemdesetih letih, ko je zmagal v oddaji za iskanje talentov »You Can Be A Star« na televizijski mreži Nashville Network. Kljub temu uspehu je njegova kariera naletela na precejšnje ovire, saj so mu zaradi kadrovskih premešavanj v podjetju odpovedali snemalno pogodbo, ki jo je dobil z zmago. Podobna usoda ga je kasneje doletela tudi pri založbi Capitol Records. Kljub poslovnim udarcem je Brown ostal lokalna legenda. Leta 2005 je pri založbi AMG Records izšel album njegovih največjih uspešnic z naslovom »The Best Of Floyd Brown«, na katerem je zbranih dvanajst skladb.

Na spletu se vrstijo čustveni zapisi njegovih poslušalcev. »Počivaj v miru, Floyd! Iskreno sožalje družini. Bil je prava legenda,« je zapisal eden od oboževalcev. Drugi je dodal, da je bil Floyd vrsto let najboljši v svojem poslu in da ga bodo močno pogrešali. Mnogi poudarjajo, da bodo njegovi spomini in glasba, ob kateri so plesale in ustvarjale nepozabne spomine cele generacije, živeli večno.