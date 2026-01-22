  • Delo d.o.o.
POSLEDNJE SLOVO

Glasbena scena v šoku: umrl raper in producent, star komaj 50 let

Bil je pomemben del hiphopovske zgodbe 90. let.
FOTO: Tomertu Getty Images/istockphoto
FOTO: Tomertu Getty Images/istockphoto
N. P.
 22. 1. 2026 | 07:15
 22. 1. 2026 | 07:15
Glasbeni svet žaluje za Johnom Fortéjem, grammyjevsko nominiranim raperjem in producentom, ki je zaslovel kot sodelavec skupine Fugees. Fortéja so 12. januarja našli mrtvega na njegovem domu v Chilmarku v Massachusettsu, vzrok smrti pa za zdaj ostaja neznan. Policija pravi, da ni znakov nasilja. Načelnik tamkajšnje policije je sporočil, da ni bilo znakov kaznivega dejanja in da »ni bilo takoj očitnega vzroka smrti«, primer pa preiskuje državni urad sodnega izvedenca. 

Po smrti so se zvrstili ganljivi pokloni. Med prvimi se je oglasila legendarna Carly Simon, ki je bila Fortéjeva botra in z njim tudi glasbeno sodelovala. Natasha Bedingfield je zapisala, da je v »šoku« in da jo je izguba »zadela kot udarec«, Wyclef Jean pa je objavil kratko, a boleče posvetilo: »To boli. Moj brat John Forté se je pridružil angelom.« 

Forté je bil pomemben del hiphopovske zgodbe 90. let: grammyjevsko nominacijo si je prislužil kot producent pri albumu The Score (1996), pozneje pa je izdal tudi samostojne albume, med njimi prvenec Poly Sci (1998) in zadnji projekt Vessels, Angels & Ancestors (2021). Njegovo življenje je zaznamovala tudi zaporna kazen: leta 2000 so ga aretirali zaradi drog, obsojen je bil na 14 let, kazen pa mu je leta 2008 omilil tedanji ameriški predsednik George W. Bush – pri kampanji za njegovo izpustitev je pomembno vlogo odigrala prav Carly Simon. Forté je nekoč o njej dejal, da je bila »moja prvakinja, moja mentorica, moja prijateljica«. Za Johnom Fortéjem so ostali žena Lara Fuller in dva otroka. 

