Glasbeni svet Balkana zavit v črnino: Počivaj v miru, Frenki (FOTO)

Glasbeni svet nekdanje Jugoslavije je zavit v črnino. Preminil je Ljubiša Marković - Frenki, klaviaturist slovite zasedbe Slatki greh, ki je zaslovela ob pevki Lepi Breni. Žalostno vest so sporočili na uradnih straneh skupine na Instagramu in Facebooku.

»Naj ti bo lahka zemlja in počivaj v miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh,« so zapisali njegovi dolgoletni glasbeni kolegi.

Od priljubljenega glasbenika se je na družbenih omrežjih poslovila tudi Zorana Zoki Radanov, žena klarinetista in spremljevalnega vokalista skupine.

Skupina, ki je zaznamovala jugoslovansko pop sceno

Skupina Slatki greh je nastala leta 1977 iz zasedbe Lira šou, pravi razcvet pa je doživela, ko se jim je leta 1982 pridružila Lepa Brena. Takrat so spremenili ime in začeli pisati zgodovino jugoslovanske glasbene scene.

Od prvotne postave sta danes ostala le še Živojin Matić - Žile (kitarist) in Zoran Zoki Radanov (klarinet, spremljevalni vokal). Čeprav Lepa Brena in skupina že od sredine devetdesetih let ne nastopata več skupaj, je Slatki greh nadaljeval delo in igral predvsem na porokah in zasebnih zabavah.

»Delamo naprej kot Slatki greh. Nismo v razkošju, a živimo dostojno. Mladoporočenci imajo danes velike zahteve, a mi zaigramo vse,« je nekoč povedal Zoki za Kurir.