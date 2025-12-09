Glasbeni svet žaluje! Pevec umrl, potem ko ga je zbila zadrogirana voznica

Svet bluza žaluje za izgubo glasbenika Roryja MacLeoda (70), nominiranca za grammyja, ki je umrl v Hopkintonu v ameriški zvezni državi Rhode Island, potem ko ga je z avtomobilom povozila voznica z neverjetno kazensko evidenco, ki obsega več kot 100 aretacij, 82 tiralic in 40 prometnih prekrškov.

Glasbenik zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici

MacLeod je v soboto zgodaj zjutraj sprehajal psa, ko je vanj trčila Shannon Godbout (41), ki je z avtomobilom zapeljala s ceste, zbila glasbenika in podrla dva telefonska droga. Voznico so aretirali, pri njej pa je policija našla »veliko količino nezakonitih narkotikov« ter materiale za njihovo distribucijo.

V osemdesetih letih je bil Rory MacLeod član priljubljene zasedbe Roomful of Blues, s katero je bil nominiran za grammyja. »Za takšno izgubo ni besed. Rory je bil čudovita in nežna duša,« je bend objavil na družbenih omrežjih.