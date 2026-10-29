Glasbenikova bivša že 38 let zastonj biva v hiši

Glasbena legenda Stevie Wonder je vložil tožbo, da bi izselil žensko, ki že skoraj štiri desetletja brezplačno živi v eni od njegovih nepremičnin. Odvetniki slavnega pevca, ki je trenutno na evropskem delu svoje turneje, so v četrtek na sodišču v Los Angelesu vložili tožbo proti Carmen Efferson z zahtevo, naj se izseli iz hiše s tremi spalnicami v losangeleški četrti Hollywood Hills. Zgodba je še toliko bolj nenavadna, ker je Effersonova domnevno nekdanja Wonderjeva zaročenka. Kot piše Daniel Kreps za Rolling Stone, Effersonova v sporni hiši živi že od leta 1988. Takrat naj bi z Wonderjem sklenila ustni dogovor o brezplačnem bivanju.

1988. sta s pevcem sklenila ustni dogovor.

Vstopa v hišo ni dovolila

Po 38 letih pa so se zadeve zapletle. Ko so morali Wonderjevi predstavniki zaradi obnove zavarovalne police opraviti pregled nepremičnine, so julija trikrat poskušali vstopiti v hišo. Toda Effersonova jim vstopa ni dovolila. Namesto tega je pevčevemu odvetniku Davidu Huffu poslala elektronsko sporočilo s sočnimi kletvicami.

Junija letos je skupaj z raperjem Commonom nastopil na otvoritveni slovesnosti predsedniškega centra Baracka Obame v Chicagu. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

»Tvoj rasistični, hladnokrvni ton privilegiranega belega moškega ... Počutim se nadlegovano. Kar zadeva tvoje ukaze, da vstopite v prostor, v katerem živim, ne dajem svojega soglasja. Ne poskušaj stopiti z menoj v kakršen koli stik,« je Effersonova med drugim zapisala Huffu v odgovoru na priporočeno pismo, v katerem je odvetniška pisarna zahtevala dovoljenje za vstop v nepremičnino.

Vročili so ji obvestilo, da se mora iz hiše izseliti najpozneje do 27. avgusta 2026, a tega ni upoštevala.

Huff je v odgovoru pojasnil: »Pismo, ki ste ga prejeli, je napisala moja odvetniška partnerica Tempestt Tatum, ki ni ne rasistka, ne hladnokrvna oseba, ne belka, ne moški.« Besedni spopad se s tem ni končal, izmenjali so si še več elektronskih sporočil, nakar je drugi odvetnik obvestil Effersonovo, da zaradi kršenja dogovorjenih pogojev ustni dogovor z Wonderjem ne velja več. Obenem so ji vročili obvestilo, da se mora iz hiše izseliti najpozneje do 27. avgusta 2026. Toda rok je minil, Effersonova pa je ostala v hiši. Wonderjevi odvetniki so zato zdaj vložili tožbo.

Zavarovanja niso mogli obnoviti

Wonder od sodnika zahteva, naj odredi izselitev Effersonove iz hiše v Hollywood Hillsu, prav tako pa naj mu izplača odškodnino v višini 600 dolarjev (dobrih 538 evrov). Po njegovih navedbah je ta strošek nastal, ker zaradi zapletov z dostopom do nepremičnine niso mogli pravočasno obnoviti zavarovanja.