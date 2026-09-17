Gola Sydney Sweeney razbesnela športnice

Ameriška igralka Sydney Sweeney je sprožila val ogorčenja med vrhunskimi športnicami po vsem svetu zaradi svoje nove, izjemno provokativne oglaševalske kampanje. Postala je namreč obraz, solastnica in strateška partnerica platforme za športne stave in napovedi Novig, ob tem pa v enominutnem oglasu z naslovom Just Sports nastopa popolnoma ali skoraj gola. Sweeneyjeva v oglasu svoje intimne dele telesa zakriva zgolj s strateško nameščenimi športnimi rekviziti, denimo z žogami za ameriški nogomet, košarkarskimi žogami, teniškim loparjem, v specifičnem delu oglasa sedi popolnoma gola na vrhu košarkarskega obroča, pri čemer z eno roko vrti košarkarsko žogo, njeni dolgi lasje in poza pa zakrivajo dele telesa.

Kampanja temelji na sloganu, da je aplikacija namenjena samo športu (Just sports), zato so se po poročanju agencij odločili igralko prikazati brez oblačil, zgolj s športnimi rekviziti. Sweeneyjeva je solastnica in strateška partnerica omenjenega podjetja, Entertainment Weekly povzema STA.

Pozornost zagotovljena

Sweeneyjeva je zanesljivo vzbudila pozornost. Oglas je namreč sprožil buren odziv na družbenih omrežjih. Številne profesionalne športnice in olimpijke so kritizirale igralko, češ da s takšnimi potezami seksualizira ženski šport. Očitajo ji, da oglas ženske v športu znova poniža zgolj na objekt moškega pogleda, namesto da bi izpostavljal njihov trud, mišice, pot in športne dosežke.

Številne profesionalne športnice so kritizirale igralko, češ da s takšnimi potezami seksualizira ženski šport.

Večkratna olimpijska prvakinja v plavanju iz Avstralije Ariarne Titmus je oglas označila za »klofuto vsaki ženski, ki je svoje življenje posvetila športu,« in se vprašala, kako je služenje denarja na račun seksualizacije ženskega športa v današnjem času še vedno nekaj normalnega. Kot je dodala, je mislila, da je tovrstno »sranje« v marketingu stvar preteklosti. »Ne morem opisati, kako besna sem, ko to gledam,« je zapisala na Instagramu. Ameriška telovadka Gracie Kramer je sprožila viralen trend s posnetki svojih pravih, napornih treningov in pripisom: »Ne vem, kaj je počela Sydney Sweeney, ampak takole so v resnici videti ženske v športu.« Odmevom so se z lastnimi posnetki realnega športnega življenja pridružile še britanska sprinterka Amy Hunt, avstralska plavalka Lani Pallister in avstralska vaterpolistka Tilly Kearns.

Oglasi so razburili športnice. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Intimne dele si zakriva le s športnimi rekviziti. FOTO: Angela Weiss/Afp

Sydney Sweeney se je na kritike odzvala posredno. Na svojih družbenih omrežjih je delila naslovnice znane športne revije ESPN The Magazine (Body Issue). S tem, ko je pokazala gole fotografije športnih legend, kot sta Serena Williams in Ronda Rousey, pa tudi športnikov, je želela nakazati na hinavščino in dvojna merila kritičark. Vendar pa športnice odgovarjajo, da je velika razlika med proslavljanjem moči telesa športnikov in uporabo golote za prodajo aplikacije za športne stave.

Strokovnjaki za marketing medtem ugotavljajo, da podjetju Novig kontroverznost izjemno koristi, saj je čez noč doseglo ogromno medijsko prepoznavnost.