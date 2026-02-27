Goran Bregović ima 35 milijonov v nepremičninah, hči pa dela za 20 evrov (FOTO)

  • Delo d.o.o.
VZGOJA

Najmlajša hči Gorana Bregovića ne živi od njegovega bogastva. Poglejte, s čim se ukvarja.
N. Č.
 27. 2. 2026 | 09:31
Goran Bregović velja za enega najbogatejših glasbenikov na Balkanu, njegovo premoženje v nepremičninah naj bi dosegalo okoli 35 milijonov evrov. A njegova najmlajša hči Lula se je odločila za povsem drugačno pot – svoj denar si služi sama, in to za precej skromno plačilo, piše srbski Blic.

Medtem ko ima Bregović razvejan posel v Parizu in že leta gradi uspešno kariero, se njegova 21-letna hči ne zanaša na očetovo bogastvo. Lula Bregović, ki je po starših podedovala lepoto in umetniško žilico, se je posvetila ročnemu delu – poslikavi nohtov.

Še posebej je javnost presenetila cena njenih storitev. Kljub temu da je njen oče milijonar, Lula za oblikovanje naravnih nohtov zaračuna 20 evrov. Za gel nohte je treba odšteti od 30 do 40 evrov, odvisno od dolžine, medtem ko najdražja storitev, tako imenovani »full freestyle«, stane 45 evrov.

FOTO: Nina Čakarić
FOTO: Nina Čakarić

Svoj cenik je brez zadržkov objavila na družbenih omrežjih. Dela ne opravlja v razkošnem salonu, temveč kar v svojem stanovanju v Parizu. Stranke celo prijazno opozori, da imajo v stanovanju mačke, zato naj bodo na to pozorni vsi, ki so alergični.

Po fotografijah njenih izdelkov sodeč je Lula že zelo spretna in ustvarjalna. Njeni motivi so drzni, barviti in samosvoji, prav takšni, kot je njen slog.

Tri hčere, tri poti

Goran Bregović je poročen z Dženano, skupaj imata tri hčere: Emo, Uno in Lulo. Glasbenik je nekoč dejal, da so njegove hčere prave Francozinje, saj so tam odraščale in se šolale. Med seboj govorijo francosko, ko pa pridejo v naše kraje, rade obiščejo tudi zabave z narodnozabavno glasbo.

Najstarejša Ema je magistrirala iz likovne umetnosti v Nantesu, njena dela pa so razstavljali tudi v Beogradu. Srednja hči Una (23) se je odločila za igralsko pot, njen oče pa je razkril, da je budistka. Lula poleg nohtov izstopa tudi po zanimivem modnem slogu in ljubezni do tetovaž.

Po besedah sosede iz Pariza naj bi bile vse tri »zelo lepe, izobražene in vzgojene«. Una in Lula živita v Parizu, medtem ko Ema svoj čas deli med Pariz in Beograd.

