Holly Ramsay in njen mož, britanski plavalec Adam Peaty, sta prvič postala starša. Na instagramu sta objavila, da se jima je rodila deklica Daphne June Ramsay-Peaty. Na svet je prijokala 25. novembra, malčica je prva vnukinja slovitega kuharja Gordona Ramsayja, piše People.

Holly je ob fotografiji dojenčice zapisala, da bo malčica za vedno njuna ljubka deklica in Georgeova mlajša sestrica. Zahvalila se je zdravnikom, medicinskim sestram in babicam, ki so poskrbeli, da sta bila mamica in dojenčica varni in zdravi. George je sicer Adamov sin iz prejšnje zveze z Eirianedd Munro.

Holly je nosečnost na instagramu razkrila junija, šest mesecev po poroki z Adamom. Poročila sta se 27. decembra 2025 v opatiji Bath, slavje pa nadaljevala na posestvu Kin House v grofiji Wiltshire. Mlada mamica je ena od šestih otrok Gordona in Tane Ramsay. Gordon je prejšnji teden spregovoril o hčerki, ki se ni mogla udeležiti slovesnosti, ob prejemu zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih. Takrat je razkril, da bo njihova družina kmalu dobila prvega vnuka.

Spomnimo: Adamova družina ni sodelovala pri večjem delu poročnega slavja, napetosti so se pojavile že pred poroko. Adamova mama Caroline ni bila povabljena na Hollyjino dekliščino, njegovega brata Jamieja pa so po domnevnih grožnjah med njegovo fantovščino aretirali.

Adam je za Guardian povedal, da kot kristjan verjame v odpuščanje, vendar potrebuje čas. Dodal je, da bi se bil, če bi začutil, da so se spremenili na bolje, pripravljen pobotati z družino in ponovno vzpostaviti komunikacijo. Krščansko vero je sprejel leta 2023.