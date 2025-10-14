  • Delo d.o.o.
PRILJUBLJENI IGRALEC

Gorski zdravnik razkril skrivnosti zasebne zakonske sreče: »Rada se kregava«

Proti vsesplošni digitalizaciji se Hans Siegl bojuje z literarnimi večeri.
T. Š.
 14. 10. 2025 | 10:24
3:08
Nemška revija Bunte je v svoji zadnji številki objavila pogovor s Hansom Siglom in njegovo ženo ter menedžerko Susanne Sigl. Hans je v vlogi dr. Martina Gruberja osvojil srednjeevropsko občinstvo, nadaljevanka Gorski zdravnik ima številne oboževalce tudi pri nas, o čemer smo se lahko prepričali pred leti, ko nas je obiskal.

Novinarji Bunteja so se z zvezdnikom srečali na prizorišču snemanja na Tirolskem, kjer nastajajo epizode že 19. sezone te serije:. »Tukaj sva pred 17 leti imela poroko s 130 gosti,« je 56-letni Sigl razkril še eno vez s pokrajino Wilder Kaiser, ki ga je izstrelila med televizijske zvezde.

Rada se kregava. Oba meniva, da je prepir pomemben za zakonsko higieno.

»Odlično se dopolnjujeva,« je o njuni poslovni zvezi dejala tri leta mlajša Susanne ter dodala, da sta skozi čas občutila, da skupaj sprejemata dobre odločitve: »Popolnoma si zaupava in skupaj odlično funkcionirava.« Njen mož in zvezdnik je pojasnil, da ga Susanne dopolnjuje: »Skorajda ni stvari, o kateri se ne bi strinjala.« Nato je vendarle dodal, da tudi v sanjskih zvezah kdaj frči perje: »Rada se kregava. Oba meniva, da je prepir pomemben za zakonsko higieno.« In zaradi prepirov da njun zakon ni bil ogrožen, je poudaril.

»Na koncu je treba vse jemati kot komedijo,« pravi boljša polovica para Sigl: »Pri Hansu sem zaljubljena v to, da je tako resničen, stoodstotno svoj in avtentičen. Nikoli se ne pretvarja. Pri njem vedno vem, pri čem sem.« Zvezdnik pa pri svoji ženi posebej omeni njen dobri občutek za ljudi in stvari: »Ve, kaj je dobro zame, ampak seveda tudi zanjo.«

Nemara je k njuni povezanosti pripomogel tudi njun običaj, da si enkrat na teden vzameta čas zase, da se posvetita drug drugemu – tudi takrat, ko so bili njuni otroci še majhni oziroma šoloobvezni. V pogovoru so se sila previdno dotaknili tudi Siglovega odraščanja ter ločitve njegovih staršev z vprašanjem, ali ga skrbi, da bo (z morebitno ločitvijo) ponovil napako svojih staršev. »Vsi vemo, da z leti postajamo podobni svojim staršem. To pa ne pomeni, da bomo storili enake napake,« je prepričan. Med ljubečim žlobudranjem o skrivnostih ljubezni, s katero skupaj stopata na življenjski poti že 17 let, pa se je Sigl kanček obregnil ob sodobne digitalizirane čase – proti njim se bo decembra bojeval na literarnih oziroma bralnih večerih po Nemčiji in Avstriji: »Poudaril bi rad pomembnost domišljije. Zgodbe, ki jih jih človek sprejme drugače kot z drsanjem po zaslonu telefona in prehitrim drsanjem po vsebinah.«

Proti »splošni digitalni norosti« se je postavil, ne da bi se zaradi tega počutil staromodnega. »Knjige so čudovite. Rad jih pustim kje ležati, da bi jih nemara kdo našel,« je opisal svojo simpatično navado.

