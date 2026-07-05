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OB VRBSKEM JEZERU

Grad z obalo najbogatejše Avstrijke na prodaj, takšna je cena

Gre za veliko posestvo Heidi Goëss-Horten ob Vrbskem jezeru. Cena naj bi se gibala okoli 80 milijonov evrov.
Vila stoji ob Vrbskem jezeru. FOTO: Boris Šuligoj
Vila stoji ob Vrbskem jezeru. FOTO: Boris Šuligoj
A. B.
 5. 7. 2026 | 08:05
2:54
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Ob Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem je na prodaj grad Sekirn, ki je bil v lasti Heidi Goëss-Horten, pokojne dedinje nemške veleblagovnice Horten AG. Za nakup je treba odšteti celo bogastvo, saj bo novi lastnik poleg vile z rožnato fasado, stolpom in zasebno čolnarno zraven dobil še 300 metrov zasebne obale. Luksuzno posestvo na južnem obrežju Vrbskega jezera ponuja nepremičninski posrednik iz Vrbe z imenom The Grand. Za koliko evrov bi vse skupaj prodal, ni znano, saj zneska ne želi razkriti. Po pisanju nemškega časnika Bild bi se cena lahko gibala okoli 80 milijonov evrov, za kolikor naj bi bilo posestvo že na začetku tega leta prodano celovškemu nepremičninskemu podjetju Riedergarten. Omenjeni znesek sicer nikoli ni bil uradno potrjen, po pisanju Bilda pa tudi ni jasno, zakaj se je grad spet znašel na trgu.

Goëss-Hortenova je umrla 12. junija 2022 v starosti 81 let. Bila je najbogatejša ženska v Avstriji, vredna približno tri milijarde evrov. Pri svojih 19 letih je v hotelskem baru ob Vrbskem jezeru spoznala 32 let starejšega nemškega lastnika veleblagovnice Helmuta Hortna. Med skupnim življenjem sta vzpostavila temelje za svojo kasnejšo obsežno umetniško zbirko in že takrat so se v njej znašla vrhunska dela. Ker ni imela bioloških otrok, njen tretji mož pa se je dediščini odpovedal, bo denar ob prodaji posestva ob Vrbskem jezeru namenjen fundaciji Helmuta Hortna s sedežem v Švici. To je sama ustanovila po njegovi smrti.

300 metrov zasebne obale ima posestvo.

Velika filantropinja ter zbirateljica umetnin

Bila je velika filantropinja ter zbirateljica umetnin. Njena zbirka nakita, kot smo že poročali aprila 2023, je imela v draguljarskih krogih legendarni, že skoraj mitski status. Ne le ker je veljala za najdražjo zasebno kolekcijo, ki je prekosila celo ekstravagantno zbirko filmske ikone Elizabeth Taylor in katarske kraljeve družine Al Thani, ampak tudi zaradi diamantnega obeska, ki je nekdaj pripadal francoski kraljici Mariji Antoaneti. Tega je Hortonova, zaljubljena v umetnost že od otroških let, leta 2018 dobila na dražbeni dirki, na kateri je s ponudbo 37 milijonov evrov ugnala vse tekmece, ki so se potegovali za ta izjemni kos, morda najbolj zaželeni dragulj, ki je kdaj prišel na dražbo. Med najbolj zaželenimi kosi je bil tudi prstan z rubinom Sunrise, najdražjim dragim kamnom, ki ni diamant, za katerega je Hortonova pred 11 leti odštela vrtoglavih 27,7 milijona evrov.

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Grad z obalo najbogatejše Avstrijke na prodaj, takšna je cena

Gre za veliko posestvo Heidi Goëss-Horten ob Vrbskem jezeru. Cena naj bi se gibala okoli 80 milijonov evrov.
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