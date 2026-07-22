Grki ogorčeni pisali režiserju Nolanu: v filmu Odiseja ni niti enega Grka

Spletni časopis Greek City Times, namenjen grški diaspori, je objavil odprto pismo, ki so ga grški ustvarjalci in javnost naslovili na režiserja Christopherja Nolana ob premieri filma Odiseja. V pismu so ocenili, da je nesprejemljivo, da v filmu z grškimi lokacijami, ki ga financira Grčija, ni niti enega igralca grškega rodu.

»Pišemo vam kot Grki – ne kot drobci antike, ne kot odmevi iz muzejskih vitrin in ne kot v marmor vklesane podobe, temveč kot živo ljudstvo, katerega zgodba se nikoli ni prenehala pisati. Še vedno smo tu,« so zapisali v pismu, v katerem so poudarili, da je grščina najstarejši ohranjeni živi jezik v Evropi.

V Odiseji ni grških igralcev, je pa v njej Slovenec Andrei Lenart, ki je upodobil enega od članov Odisejeve posadke. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

»Ta kontinuiteta je pomembna, ko se pripovedujejo zgodbe, kot je Odiseja. Odisej ni le univerzalen simbol vztrajnosti, boja in vrnitve domov. Je tudi del kulturne dediščine, ki se je prenašala skozi vse te zgodovinske plasti – pripovedovali so jo bizantinski učenjaki, ohranjena je v rokopisih, ki so jih prepisovali po vsem srednjeveškem svetu, preučevali so jo v času renesanse, v Grčiji pa se še danes poučuje, govori in na novo interpretira. Prav zato so pogovori o zastopanosti za nas tako pomembni. Ne zavzemamo se za izključevanje ali omejevanje. Ne nasprotujemo raznolikosti niti ponovnemu interpretiranju. Grško kulturo so skozi stoletja vedno oblikovali izmenjava, selitve in medsebojna srečanja. Prosimo pa za nekaj preprostejšega in bolj človeškega. Da grški narod v teh zgodbah – ko se te pripovedujejo na svetovnem odru – ne bi postal neviden.«

Pismo so sklenili s pozivom: »Ko se bodo v prihodnosti ponudile priložnosti za pripovedovanje zgodb iz katerega koli obdobja grške zgodovine, upamo, da se boste spomnili, da grška dediščina v teh zgodbah ni odsotna. Je prisotna, živa in še vedno govori sama zase.«