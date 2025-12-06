Zvezdnica Ameriške pite osem ur brez spomina, policija ji ne verjame (VIDEO)

Ameriška igralka Tara Reid, ki se je pred leti proslavila z vlogo v kultnem filmu Ameriška pita, je pred dnevi, kot smo že poročali, prestala pravo grozljivko. Po noči v hotelu v Rosemontu je pristala v bolnišnici, prepričana, da jo je nekdo omamil in ji podtaknil drogo v pijačo. Zadevo je prijavila policiji, povedala je, da je nekdo segel v njen kozarec, medtem ko je šla ven prižgat cigareto. A zdaj je prišel preobrat – policija trdi, da za to ni nobenih dokazov in da nadzorne kamere ne potrjujejo njenih trditev, zato je primer povzročil pravo razburjenje v javnosti.

Po poročanju policije so pregledali posnetke nadzornih kamer iz hotelskega bara in ugotovili, da nihče ni pristopil k njeni pijači ali je kakorkoli premikal. »Čeprav videonadzor prikazuje Taro Reid v hotelskem baru, posnetek v nobenem trenutku ne pokaže nikogar, ki bi manipuliral z ali dodajal karkoli v njeno pijačo,« so pojasnili za britanski medij Daily Mail. Igralka je nad takšno razlago ogorčena. Dogodek opisuje kot grozljivo, travmatično izkušnjo, ki jo je popolnoma pretresla. »Nihče ne konča v bolnišnici, onesposobljen več kot osem ur, zaradi enega samega kozarca pijače. Zadnje, česar se spomnim, je, da sem popila eno pijačo. Nato sem se naslednji dan zbudila v bolnišnici brez kakršnegakoli spomina. To je bil najbolj strašljiv občutek, kar sem jih kdaj doživela. Počutila sem se popolnoma nemočno,« je povedala.

Reidova vztraja, da je bila omamljena, ne glede na to, kaj pravijo policisti in posnetki kamer. Zase pravi, da jo je vse skupaj močno prizadelo tudi psihično. »To je bila zastrašujoča izkušnja, ki je močno vplivala na moje duševno zdravje. Zaradi tega ne morem spati. Grozljivo je, da ne vem, kaj se mi je zgodilo. Verjamem, da so me omamili. Nekaj se mi je zgodilo,« je še dodala. Igralka je za TMZ opisala tudi, kaj se je po njenem zgodilo tiste usodne noči. Povedala je, da je šla iz bara ven, da bi pokadila cigareto, ko se je vrnila, pa je opazila, da je bila njena pijača pokrita s servieto, ki je sama ni položila tja. »Potem sem pila svojo pijačo, in še preden sem jo spila do konca, sem izgubila zavest. Osem ur kasneje sem bila v bolnišnici,« je dejala. Za tuje medije je omenila tudi, da naj bi ji zdravniki povedali, da je bila verjetno omamljena.

Policija je v svojih izjavah potrdila, da so pregledali posnetke nadzornih kamer in opravili več razgovorov z osebjem, a trenutno ne preiskujejo nobenega osumljenca. Pojasnili so, da je pijačo, ko je Tara zapustila bar, s servieto pokril natakar – po njihovih besedah gre za standardno prakso v barih, kjer želijo gostu zaščititi pijačo, ko ga ni za mizo. Zdaj čakajo na bolnišnično dokumentacijo, iz katere bo točno vidno, kakšne kemijske teste so pri Reidovi sploh opravili. Od teh rezultatov bo odvisno, ali bodo primer nadalje obravnavali kot kaznivo dejanje ali ne.

Igralkin agent medtem pravi, da se Tara postopoma pobira po šoku, hkrati pa popolnoma sodeluje s policijo. Prek njega je poslala tudi jasno sporočilo vsem drugim: naj bodo zelo previdni, naj pazijo na svoje pijače in jih nikoli ne puščajo brez nadzora, ker se to, česar se sama ne spomni, lahko zgodi komurkoli.

Primer tako ostaja odprt, vprašanj pa je več kot odgovorov – kamere pravijo eno, njen občutek in spomin pa nekaj povsem drugega. Kdo ima prav, bodo pokazali šele testi in končna poročila.