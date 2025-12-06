  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAJ JE RES?

Zvezdnica Ameriške pite osem ur brez spomina, policija ji ne verjame (VIDEO)

Posnetki nadzornih kamer iz hotelskega bara kažejo, da nihče ni pristopil k njeni pijači ali je kakorkoli premikal.
Tara Reid na vrhuncu svoje slave leta 2007. FOTO: J.p. Moczulski Reuters Pictures
Tara Reid na vrhuncu svoje slave leta 2007. FOTO: J.p. Moczulski Reuters Pictures
N. P.
 6. 12. 2025 | 15:42
 6. 12. 2025 | 15:44
3:52
A+A-

Ameriška igralka Tara Reid, ki se je pred leti proslavila z vlogo v kultnem filmu Ameriška pita, je pred dnevi, kot smo že poročali, prestala pravo grozljivko. Po noči v hotelu v Rosemontu je pristala v bolnišnici, prepričana, da jo je nekdo omamil in ji podtaknil drogo v pijačo. Zadevo je prijavila policiji, povedala je, da je nekdo segel v njen kozarec, medtem ko je šla ven prižgat cigareto. A zdaj je prišel preobrat – policija trdi, da za to ni nobenih dokazov in da nadzorne kamere ne potrjujejo njenih trditev, zato je primer povzročil pravo razburjenje v javnosti.

image_alt
Zvezdnici Ameriške pite podtaknili drogo, po enem požirku izgubila zavest! Kamera ujela vse (VIDEO)

Po poročanju policije so pregledali posnetke nadzornih kamer iz hotelskega bara in ugotovili, da nihče ni pristopil k njeni pijači ali je kakorkoli premikal. »Čeprav videonadzor prikazuje Taro Reid v hotelskem baru, posnetek v nobenem trenutku ne pokaže nikogar, ki bi manipuliral z ali dodajal karkoli v njeno pijačo,« so pojasnili za britanski medij Daily Mail. Igralka je nad takšno razlago ogorčena. Dogodek opisuje kot grozljivo, travmatično izkušnjo, ki jo je popolnoma pretresla. »Nihče ne konča v bolnišnici, onesposobljen več kot osem ur, zaradi enega samega kozarca pijače. Zadnje, česar se spomnim, je, da sem popila eno pijačo. Nato sem se naslednji dan zbudila v bolnišnici brez kakršnegakoli spomina. To je bil najbolj strašljiv občutek, kar sem jih kdaj doživela. Počutila sem se popolnoma nemočno,« je povedala.

Reidova vztraja, da je bila omamljena, ne glede na to, kaj pravijo policisti in posnetki kamer. Zase pravi, da jo je vse skupaj močno prizadelo tudi psihično. »To je bila zastrašujoča izkušnja, ki je močno vplivala na moje duševno zdravje. Zaradi tega ne morem spati. Grozljivo je, da ne vem, kaj se mi je zgodilo. Verjamem, da so me omamili. Nekaj se mi je zgodilo,« je še dodala. Igralka je za TMZ opisala tudi, kaj se je po njenem zgodilo tiste usodne noči. Povedala je, da je šla iz bara ven, da bi pokadila cigareto, ko se je vrnila, pa je opazila, da je bila njena pijača pokrita s servieto, ki je sama ni položila tja. »Potem sem pila svojo pijačo, in še preden sem jo spila do konca, sem izgubila zavest. Osem ur kasneje sem bila v bolnišnici,« je dejala. Za tuje medije je omenila tudi, da naj bi ji zdravniki povedali, da je bila verjetno omamljena.

FOTO: Profimedia Profimedia, Insight Media
FOTO: Profimedia Profimedia, Insight Media
Policija je v svojih izjavah potrdila, da so pregledali posnetke nadzornih kamer in opravili več razgovorov z osebjem, a trenutno ne preiskujejo nobenega osumljenca. Pojasnili so, da je pijačo, ko je Tara zapustila bar, s servieto pokril natakar – po njihovih besedah gre za standardno prakso v barih, kjer želijo gostu zaščititi pijačo, ko ga ni za mizo. Zdaj čakajo na bolnišnično dokumentacijo, iz katere bo točno vidno, kakšne kemijske teste so pri Reidovi sploh opravili. Od teh rezultatov bo odvisno, ali bodo primer nadalje obravnavali kot kaznivo dejanje ali ne.

Igralkin agent medtem pravi, da se Tara postopoma pobira po šoku, hkrati pa popolnoma sodeluje s policijo. Prek njega je poslala tudi jasno sporočilo vsem drugim: naj bodo zelo previdni, naj pazijo na svoje pijače in jih nikoli ne puščajo brez nadzora, ker se to, česar se sama ne spomni, lahko zgodi komurkoli.

Primer tako ostaja odprt, vprašanj pa je več kot odgovorov – kamere pravijo eno, njen občutek in spomin pa nekaj povsem drugega. Kdo ima prav, bodo pokazali šele testi in končna poročila.

Več iz teme

Tara Reidpolicijadrogeomamljenapodtaknjeno mamilopijačanezavestBar
ZADNJE NOVICE
15:42
Bulvar  |  Tuji trači
KAJ JE RES?

Zvezdnica Ameriške pite osem ur brez spomina, policija ji ne verjame (VIDEO)

Posnetki nadzornih kamer iz hotelskega bara kažejo, da nihče ni pristopil k njeni pijači ali je kakorkoli premikal.
6. 12. 2025 | 15:42
15:15
Novice  |  Svet
VELIKA ŠKODA

Tatovi s francoske farme ukradli za skoraj 100.000 evrov polžev

Na farmi so polže gojili tudi za restavracije z Michelinovo zvezdico.
6. 12. 2025 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Suzy
MARTINOVO PO MARTINOVEM

Štirje vinogradi, štiri vina, ena filozofija (Suzy)

Dober teden po martinovem nam je v ljubljanskem E-vinu vinska klet Dolfo premierno razkrila svojo novo linijo belega vina s poetičnim, a rahlo skrivnostnim imenom On di là.
6. 12. 2025 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOMINI

V tančico skrivnosti ovita ljubezen Monike Seleš in milijarderja

Bila je ena največjih teniških zvezd sveta z zavidljivo kariero in življenjem, polnim nepredvidljivih preobratov.
6. 12. 2025 | 14:25
14:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZASUŽNJENI DELAVCI

Groza v Moldaviji: mislili so, da gredo v EU, a pričakal jih je pekel

Strokovnjaki opozarjajo, da je uradnih primerov le nekaj sto na leto, resnične številke pa so najbrž štirimestne.
6. 12. 2025 | 14:21
14:03
Šport  |  Športni trači
OLIVIA

Luka Dončić objavil prvo fotografijo novorojenčice, tako ji je ime

Gabrieli se je pridružila še Olivia.
6. 12. 2025 | 14:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pomembno obvestilo z vse, ki boste ta vikend smučali

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki