Groza v Pulju: brutalno pretepli legendarnega glasbenika Sašo in njegovo ženo Martino

Znani puljski glasbenik Saša Milovanović (Sale Veruda), ustanovitelj kultne zasedbe KUD Idijoti ter njegova soproga Martina sta bila minulo noč brutalno napadena v samem središču Pulja. Do incidenta je prišlo, potem ko sta skupino mladeničev opozorila, naj ne razmetavajo smeti po ulici, poroča Istra24.

Nepričakovana in agresivna reakcija

Milovanović je okoli polnoči opazil skupino mimoidočih, ki je divje brcala embalažo pred trgovino. Potem ko jih je njegova soproga Martina opozorila na njihovo vedenje je sledila povsem nepričakovana in agresivna reakcija.

Napadalci so fizično planili na glasbenika ter ga udarjali z rokami in nogami. Čeprav so se po prvem napadu za kratek čas umaknili, sta se dva napadalca kmalu vrnila in ju ponovno napadla, medtem ko sta sedela na klopi. V poskusu, da bi zaščitila soproga, je udarce prejela tudi njegova žena, nadaljnje divjanje pa so preprečili sosedi, ki so pritekli na ulico in pregnali napadalce.

KUD Idijoti so bili kultna punkrockovska skupina iz Pulja, ustanovljena leta 1981. Veljajo za eno najpomembnejših skupin jugoslovanske punkovske scene. Njihovo glasbo so zaznamovali energični nastopi, preprosti kitarski ritmi ter ironična, družbenokritična in politično obarvana besedila. Znani so bili tudi po izrazito protifašističnih in levičarskih stališčih.

Glasbenik je utrpel številne modrice in odrgnine, vendar k sreči ni potreboval bolnišničnega zdravljenja, sumijo pa, da gre za tuje turiste.

Primer je potrdila tudi istrska policija, ki je nemudoma prišla na kraj dogodka in opravila zapisnik. Trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava z namenom ugotovitve vseh okoliščin in izsleditve storilcev.