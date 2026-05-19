  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UMAKNILI S SPOREDA

Grozljivka v šovu Poroka na prvi pogled! Na dan prišle hude obtožbe o spolnem nasilju

Produkcijska ekipa jih ni znala zaščititi.
Produkcijska ekipa jih ni znala zaščititi. FOTO: Guliver/getty Images
Produkcijska ekipa jih ni znala zaščititi. FOTO: Guliver/getty Images
STA, M. U.
 19. 5. 2026 | 17:04
 19. 5. 2026 | 17:24
2:26
A+A-

Britanska televizija Channel 4 je v ponedeljek umaknila vse epizode britanske inačice priljubljene resničnostne oddaje Poroka na prvi pogled in odredila zunanjo revizijo, potem ko sta dve udeleženki obtožili partnerja v oddaji - ena posilstva, druga pa spolne zlorabe. Britanska vlada je obtožbe danes označila za resne in obljubila preiskavo.

Britansko ministrstvo za kulturo, medije in šport je izpostavilo, da morajo tem resnim obtožbam »v primeru kakršnega koli kaznivega dejanja ali kršitve« slediti posledice, tudi kazenske. Obljubilo je preiskavo v okviru svojih pooblastil, poroča BBC.

V Poroki na prvi pogled navidezno poročijo pare, ki se pred tem niso poznali. Njihove zakonske zveze niso pravno zavezujoče, vendar gredo tudi na medene tedne, preden začnejo živeti skupaj. Vse to počnejo med skoraj vsakodnevnim snemanjem.

Minister za nacionalno varnost Dan Jarvis pa je izrazil izjemno zaskrbljenost zaradi teh zelo resnih obtožb. Televizijo Channel 4 in producenta oddaje, neodvisno produkcijsko podjetje CPL, je pozval k podrobni preiskavi.

image_alt
Strokovnjak iz Poroke na prvi pogled: »Ljudje najraje slišimo, da sta v partnerskem sporu kriva oba, pa tudi če nista« (VIDEO)

Odzivi so sledili po tem, ko so tri udeleženke oddaje Poroka na prvi pogled Velika Britanija novinarjem BBC povedale, da so bile žrtve spolnega nasilja in zlorab moških udeležencev. BBC je v ponedeljek v novinarski preiskovalni oddaji Panorama razkril, da sta jim dve mladi udeleženki oddaje povedali, da sta ju moška, s katerima sta bili navidezno poročeni, med snemanjem posilila. Tretja pa je povedala, da je bila žrtev neprostovoljnega spolnega odnosa.

Ena od udeleženk, ki jo je televizijski soprog posilil, je dejala tudi, da je tako televiziji Channel 4 kot producentu CPL še pred predvajanjem epizode povedala, da je bila posiljena, a so jo kljub temu predvajali.

Produkcijska ekipa jih ni znala zaščititi

Vse tri pa so obtožile produkcijo oddaje, da jih ni znala zaščititi, in povedale, da so se zato obrnile na BBC. Vodstvo Channel 4 je sedaj zamrznilo celotno sezono televizijske oddaje, potem ko je v ponedeljek s platform za pretočno predvajanje odstranilo vsebine epizod, v katerih so nastopale tri pritožnice.

 

Več iz teme

BBCspolne zlorabetelevizijaposilstvoVelika BritanijaPoroka na prvi pogled
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Nočna mora lastnice stanovanja: dedičev ni, stroški pa se kopičijo

Solastnica stanovanja ne more urediti niti osnovnih zadev, ker so drugi lastniki umrli, dediči pa neznani. Kakšne pravne možnosti ima?
Pravnik na dlani19. 5. 2026 | 18:00
17:53
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Tragedija, ki pretrese: umrla 17-letna Ines, bila je nadarjena košarkarica

Točen vzrok smrti za zdaj ni bil razkrit javnosti.
19. 5. 2026 | 17:53
17:39
Novice  |  Slovenija
PODARILI SO MU URBANO

Na civilno iniciativo se je odzval Zoran Janković: se bo od zdaj zdaj vozil z mestnim avtobusom?

Simbolno darilo je župan zavrnil, pobudniki pa nadaljujejo z zbiranjem podpisov.
19. 5. 2026 | 17:39
17:21
Novice  |  Slovenija
INFLACIJA

Slovenski pisatelj ob pogledu na ceno kruha ni mogel molčati! Zvrstili so se številni komentarji

Pod objavo je tako posebej izstopalo, koliko ljudi je zapisalo, da kruh pečejo sami.
Nina Čakarić19. 5. 2026 | 17:21
17:20
Novice  |  Svet
V OZADJU

Trump reže vezi z mednarodnim redom: ogroženi človekove pravice, podnebje in globalni red

Analitiki označujejo te poteze kot napad na pravni in humanitarni red.
19. 5. 2026 | 17:20
17:14
Bulvar  |  Zanimivosti
UPS

To morate videti! Družica začela plesati, nato pa je obleka popustila.. (VIDEO)

Poroke so velika slavja in pri vsej evforiji je nemalokrat poškodovana tudi garderoba.
19. 5. 2026 | 17:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Grozljivka v šovu Poroka na prvi pogled! Na dan prišle hude obtožbe o spolnem nasilju