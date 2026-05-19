Grozljivka v šovu Poroka na prvi pogled! Na dan prišle hude obtožbe o spolnem nasilju

Britanska televizija Channel 4 je v ponedeljek umaknila vse epizode britanske inačice priljubljene resničnostne oddaje Poroka na prvi pogled in odredila zunanjo revizijo, potem ko sta dve udeleženki obtožili partnerja v oddaji - ena posilstva, druga pa spolne zlorabe. Britanska vlada je obtožbe danes označila za resne in obljubila preiskavo.

Britansko ministrstvo za kulturo, medije in šport je izpostavilo, da morajo tem resnim obtožbam »v primeru kakršnega koli kaznivega dejanja ali kršitve« slediti posledice, tudi kazenske. Obljubilo je preiskavo v okviru svojih pooblastil, poroča BBC.

V Poroki na prvi pogled navidezno poročijo pare, ki se pred tem niso poznali. Njihove zakonske zveze niso pravno zavezujoče, vendar gredo tudi na medene tedne, preden začnejo živeti skupaj. Vse to počnejo med skoraj vsakodnevnim snemanjem.

Minister za nacionalno varnost Dan Jarvis pa je izrazil izjemno zaskrbljenost zaradi teh zelo resnih obtožb. Televizijo Channel 4 in producenta oddaje, neodvisno produkcijsko podjetje CPL, je pozval k podrobni preiskavi.

Odzivi so sledili po tem, ko so tri udeleženke oddaje Poroka na prvi pogled Velika Britanija novinarjem BBC povedale, da so bile žrtve spolnega nasilja in zlorab moških udeležencev. BBC je v ponedeljek v novinarski preiskovalni oddaji Panorama razkril, da sta jim dve mladi udeleženki oddaje povedali, da sta ju moška, s katerima sta bili navidezno poročeni, med snemanjem posilila. Tretja pa je povedala, da je bila žrtev neprostovoljnega spolnega odnosa.

Ena od udeleženk, ki jo je televizijski soprog posilil, je dejala tudi, da je tako televiziji Channel 4 kot producentu CPL še pred predvajanjem epizode povedala, da je bila posiljena, a so jo kljub temu predvajali.

Produkcijska ekipa jih ni znala zaščititi

Vse tri pa so obtožile produkcijo oddaje, da jih ni znala zaščititi, in povedale, da so se zato obrnile na BBC. Vodstvo Channel 4 je sedaj zamrznilo celotno sezono televizijske oddaje, potem ko je v ponedeljek s platform za pretočno predvajanje odstranilo vsebine epizod, v katerih so nastopale tri pritožnice.