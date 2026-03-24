Grozljivo! Znani igralec fizično obračunal s sosedom (FOTO in VIDEO)

Ameriški igralec Alan Ritchson, znan po glavni vlogi v seriji Reacher, se je znašel v središču policijske preiskave po domnevnem fizičnem obračunu s sosedom v zvezni državi Tennessee. Incident naj bi se zgodil v nedeljo v mirni stanovanjski soseski, posnetek dogodka pa je zaokrožil po spletu.

Na videoposnetku, ki ga je pridobil portal TMZ, naj bi 43-letni igralec večkrat udaril moškega, ki je ležal na tleh. Dogodek naj bi spremljala tudi dva otroka na motorjih, za katera se domneva, da sta Ritchsonova sinova. Domnevna žrtev, Ronnie Taylor, je za medije povedal, da se je spor začel že dan prej, ko naj bi igralec po soseski vozil motor z neprilagojeno hitrostjo in povzročal hrup. Po njegovih besedah je naslednji dan prišlo do verbalnega spora, ki se je nato stopnjeval v fizični obračun.

Nekateri viri navajajo, da spora ni začel Ritchson

Taylor trdi, da ga je igralec večkrat udaril, tudi v zadnji del glave ter da je utrpel modrice in otekline, zaradi katerih pa ni poiskal zdravniške pomoči. Po njegovih navedbah je incident prijavil policiji. Policija v Brentwoodu je potrdila, da preiskava poteka, vendar za zdaj ni prišlo do aretacije. Podrobnosti naj bi bile znane po zaključku postopka.

Po drugi strani viri blizu igralca zatrjujejo, da Ritchson ni bil pobudnik spora. Po njihovih navedbah naj bi ga Taylor najprej agresivno skušal ustaviti na cesti in ga celo dvakrat zbil z motorja, kar naj bi sprožilo nadaljnji konflikt. Ritchson naj bi pri padcu utrpel lažje poškodbe, vključno z odrgninami in poškodbo prsta.

Alan Ritchson je širši javnosti najbolj znan po vlogi Jacka Reacherja v seriji Reacher, ki temelji na knjižni uspešnici Leeja Childa. Serija, ki je prvič izšla leta 2022, sodi med najbolj gledane vsebine na platformi Amazon Prime Video, četrta sezona pa je napovedana za leto 2026. Igralec je v preteklosti javno spregovoril tudi o osebnih izzivih, med drugim o diagnozi bipolarne motnje in obdobju hude depresije.