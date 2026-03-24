DRAŽBA

Gwyneth Paltrow prodaja fotografije bivšega in pretečene osebne

Poslavlja se od starih predmetov, da naredi prostor za nove. Oskarjevka in njena garažna razprodaja vse do srede.
Ali bo Gwyneth izkupiček namenila za dobrodelnost, za zdaj še ni znano. FOTO: Caroline Brehman/Reuters

Zaradi požara in domnevne selitve se želi znebiti kopice reči. FOTO: Caroline Brehman/Reuters

Na prodaj je tudi Chris Martin – a samo na sliki. FOTO: Profimedia

E. B.
 24. 3. 2026 | 07:51
Dražba, a tudi za denarnice navadnih smrtnikov, oglašuje avkcijska hiša Julien's, ki trenutno ponuja najrazličnejše osebne predmete, spominke, obleke in modne dodatke oskarjevke Gwyneth Paltrow. Ameriška zvezdnica je namreč zaradi požara v skladišču, kjer je imela shranjenega nekaj imetja, in selitve sklenila preostanek lastnine prodati, med njimi pa so tudi fotografije nekdanjega moža, frontmena skupine Coldplay, Chrisa Martina.

Za nov namen

Na voljo je okoli 300 predmetov, t. i. garažna razprodaja pa jo bo nadvse razbremenila, pojasnjuje Gwyneth, ki poudarja, da tokratna dražba ni elitistična, torej je vse, kar ponuja, na voljo njenim oboževalcem in zbirateljem z nekaj manj denarja pod palcem. Tako je mogoče tudi nekatere kose nakita, okvirje za očala in pisarniške potrebščine kupiti za zgolj nekaj deset evrov, fotografije bivšega pa ponuja za stotaka, toliko so vredne tudi njene pretečene osebne izkaznice. Zainteresirani kupci na spletni strani dražbene hiše, kjer prodaja poteka po načelu kdo da več, že ponujajo zneske, ki so jih pripravljeni odšteti, ponudbe pa so nadvse raznolike. Majica blagovne znamke Dolce & Gabbana, denimo, je tako zdaj ocenjena na skromnih 650 evrov, rdeči kombinezon oblikovalca Valentina na 500, za prikupno zlato ogrlico z obeskom Mom (mama) je nekdo ponudil 600 evrov, a ravno toliko tudi za staromodni vžigalnik. Vrtoglavi znesek bo, kot kaže, dosegla zapestnica z diamanti in safirji, ki je trenutno ocenjena na osupljivih šest tisočakov. Na voljo je še nekaj stvaritev drugih zvenečih imen, kot sta Versace in Dior, ki jih je zvezdnica nosila na podelitvah filmskih in glasbenih nagrad ter med obiskom Bele hiše, in številni izdelki njene lastne blagovne znamke za dobro življenje Goop G Label.

Ali bo Gwyneth izkupiček namenila za dobrodelnost, za zdaj še ni znano, pomembno ji je, kot poudarja, da vsak predmet dobi drugega lastnika in nov namen. Kot je pojasnil soustanovitelj dražbene hiše Martin Nolan, se igralka brez težav poslovi od starih predmetov, da naredi prostor za nove. Dražba se bo sklenila v sredo v Los Angelesu.

6 tisočakov za zapestnico s safirji in diamanti!

