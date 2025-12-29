Harrison Ford: od mizarja do Indiane Jonesa in Hana Sola

Ameriški filmski in televizijski igralec Harrison Ford bo prejel nagrado za življenjsko delo sindikata SAG-AFTRA. Priznanje, namenjeno posameznikom, ki »utelešajo ideale igralskega poklica«, mu bodo izročili marca. »Harrison Ford je edinstvena osebnost v ameriškem življenju, igralec, čigar ikonični liki so oblikovali svetovno kulturo,« je ob novici o nagradi povedal predsednik SAG-AFTRA Sean Astin. Dodal je: »Njegova kariera je neskončno vznemirljiva, vedno se je vračal k svoji ljubezni do igranja. Počaščeni smo, da lahko proslavimo legendo, katere vpliv na našo obrt je neizbrisen.« Forda je bilo na velikih platnih in na malih zaslonih mogoče videti tudi v kultnih vlogah Indiane Jonesa in Hana Sola.

Rodil se je 13. julija 1942 v Chicagu v ameriški zvezni državi Illinois. Njegova mama Dorothy (rojena Nidelman) je bila radijska igralka, njegov oče Christopher Ford pa je bil igralec in producent reklam. Oče je bil irsko-nemških korenin, stari starši po materini strani pa judovski imigranti iz beloruskega mesta Minsk. Preden mu je uspelo z vlogo Boba Falfe v filmu Ameriški grafiti Georgea Lucasa iz leta 1973, je Harrison delal kot tesar. Svoje zasebno življenje oče petih otrok večinoma skrbno skriva. Sta se pa na naslovnicah znašli ločitev od njegove druge žene, scenaristke Melisse Mathison, in zveza z 22 let mlajšo igralko Calisto Flockhart (Ally McBeal), s katero je poročen in ima z njo odraslega posvojenega sina.

Z 22 let mlajšo igralko Calisto Flockhart sta se poročila 2010. FOTO: David Swanson/Reuters

Velja za odločnega okoljskega aktivista in borca proti podnebnim spremembam.

Kot je povedal Ford, je počaščen

V usnjeni jakni in s klobukom fedora se je petkrat prelevil v drznega profesorja arheologije Henryja Waltona Jonesa. Vloga policista v kriminalni drami Priča iz leta 1985 mu je prinesla nominacijo za oskarja. Roman Polanski ga je leta 1988 postavil v središče svojega psihološkega trilerja Frantic. V Zaposlenem dekletu je Ford pokazal tudi svoj talent za komedijo. Leta 1997 je v Ugrabitvi zaigral fiktivnega predsednika ZDA. Poleg vlog v franšizah Vojna zvezd in Indiana Jones je najbolj znan po vlogi Ricka Deckarda v filmu Iztrebljevalec iz leta 1982. V tej vlogi je ponovno zaigral 35 let pozneje v filmu Iztrebljevalec 2049. Televizijsko občinstvo pa ga je v zadnjih letih spoznalo v serijah 1923 in Shrinking. Zvezdnik velja tudi za velikega okoljskega aktivista in borca proti podnebnim spremembam.

V trilerju Begunec FOTO: promocijski material

Nagrado, namenjeno igralcem, je v preteklosti podeljeval hollywoodski igralski ceh. Med dosedanjimi dobitniki so Robert De Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman in Elizabeth Taylor. Kot je povedal Ford, je počaščen, da prejme to prestižno nagrado. »Priznanje mojih igralskih kolegov mi veliko pomeni,« je povedal in dodal, da je večino svojega življenja preživel na snemanjih, kjer je sodeloval z izjemnimi igralci in ekipami in bil vedno hvaležen, da je del te skupnosti. Že 32. podelitev nagrad SAG-AFTRA bo 1. marca in jo bo mogoče v živo spremljati na Netflixu.