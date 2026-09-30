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Harry in Meghan bosta morda znova spakirala kovčke: to bi ju lahko odgnalo iz Velike Britanije

Komaj sta se princ Harry in Meghan Markle vrnila v Veliko Britanijo, že se pojavljajo ugibanja o njuni morebitni ponovni selitvi v Kalifornijo.
FOTO: Peter Nicholls/Reuters
FOTO: Peter Nicholls/Reuters
M. Fl.
 30. 9. 2026 | 13:25
3:13
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Princ Harry in Meghan Markle sta se po šestih letih komaj dobro vrnila v Veliko Britanijo, vendar bi lahko bil njun novi začetek tam kratkega roka trajanja. Po poročanju britanskih medijev vojvoda in vojvodinja domnevno razmišljata o vrnitvi v Kalifornijo, če jima ne bo odobreno policijsko varovanje, ki bi ga financirali davkoplačevalci. Njuna varnost je trenutno predmet nove presoje.

Po vrnitvi družine v Veliko Britanijo je odbor, pristojen za zaščito članov kraljeve družine in drugih posebej ogroženih javnih oseb RAVEC ponovno začel ocenjevati varnostne potrebe Harryja in Meghan. Nova presoja sama po sebi ne pomeni, da jima bo policijsko varovanje vrnjeno, temveč da bodo ponovno ocenili stopnjo tveganja, ki sta ji izpostavljena. Par trenutno plačuje zasebno varovanje, katerega pripadniki v Veliki Britaniji nimajo pooblastil niti dostopa do obveščevalnih podatkov, ki jih ima policija. Britanski mediji zdaj navajajo, da bi lahko Susseksa, če odločitev ne bo v njuno korist, znova spakirala kovčke in se vrnila v svoj dom v Montecitu v Kaliforniji.

Celotna zadeva je sprožila burno razpravo med britanskimi komentatorji kraljeve družine. Urednik Richard Eden je v podkastu Palace Confidential domnevne načrte para opisal kot nekaj, kar je podobno izsiljevanju, saj meni, da bi možnost njunega ponovnega odhoda v času, ko še poteka varnostna presoja, lahko ustvarjala pritisk. Eden je izrazil nasprotovanje možnosti, da bi Harry in Meghan dobila enako raven varovanja kot aktivni člani kraljeve družine.

Kraljevi biograf Robert Hardman se z njim ni povsem strinjal. Poudaril je, da odločitve o policijskem varovanju ne bi smele biti odvisne od tega, ali bo Harry znova prevzel katero od kraljevih dolžnosti. »Ljudje, ki ocenjujejo varnost, se ne ukvarjajo z odkrivanjem spominskih plošč, rezanjem trakov ali odpiranjem bolnišnic. Zanima jih izključno stopnja ogroženosti in menim, da bo odločitev sprejeta prav na tej podlagi,« je pojasnil, a v končni fazi bo odločitev o varovanju sprejeta na podlagi varnostne presoje in ne mnenj komentatorjev.

Harry se že več let bori za svoje varovanje. Samodejno policijsko je po umiku s kraljevih dolžnosti leta 2020 izgubil, pozneje mu po sodni poti te odločitve ni uspelo razveljaviti. Po vrnitvi v domovino se je položaj vendarle spremenil, saj Harry, Meghan in njuna otroka zdaj znova živijo v Veliki Britaniji, zaradi česar je bila uvedena nova varnostna presoja. Princ trdi, da je njegova družina izpostavljena resnim varnostnim grožnjam in pri tem poudarja, da je ne glede na umik s kraljevih dolžnosti še vedno kraljev sin, peti v vrsti za britanski prestol in veteran, ki je dvakrat služil v Afganistanu. Ali se bo njuna vrnitev v Veliko Britanijo tako razvila v trajen nov začetek ali pa se bosta Susseksa znova vrnila k življenju v Kaliforniji, za zdaj ostaja odprto. Veliko bi lahko bilo odvisno prav od izida varnostne presoje, ki trenutno še poteka.

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