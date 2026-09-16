Harry in Meghan hitro spremenila načrte: otroka po treh dneh izpisala iz šole

Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan, ki sta se konec avgusta z družino iz ZDA preselila v Veliko Britanijo, sta svoja otroka, sedemletnega princa Archija in petletno princeso Lilibet, po le nekaj dneh prepisala na novo šolo. Menda zaradi zelo dolge in prometno obremenjene poti do prve šole.

Imen in lokacij šol niso razkrili javnosti, predstavnik družine je povedal, da sta Harry in Meghan odločitev o zamenjavi šole sprejela po pogovoru z varnostno ekipo družine o praktičnih vidikih njihovega življenja. »Te odločitve nikakor ne smemo razlagati kot kritiko šole ali izjemne skrbi, ki sta jo otroka tam prejela,« je še dejal.

Po vrnitvi vojvode in vojvodinje Susseških v Združeno kraljestvo je bila ponovno opravljena revizija varnostnih ukrepov zanju, ki se financirajo iz javnih sredstev. Odbor, ki nadzoruje varnost kraljeve družine in pomembnih osebnosti, bo ponovno proučil raven policijske zaščite princa Harryja in Meghan, saj sta zdaj skupaj z otrokoma stalna prebivalca, in ne več le obiskovalca. Ocenil bo tveganja zanje v novem domu ter na rednih potovanjih, na primer poti in prevoze v šolo. Odbor naj bi tudi odločil, ali ima njuna družina po vrnitvi v Združeno kraljestvo pravico do varnostne zaščite, financirane iz davkoplačevalskega denarja.

Harry, ki je včeraj praznoval 42. rojstni dan, se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, nato pa se je po razkolu s kraljevo družino skupaj z ženo preselil v Kalifornijo.