Harry in Meghan: po devetih letih vrnitev na začetek

Meghan Markle in princ Harry sta se po skoraj devetih letih vrnila na kraj, ki ima v njuni ljubezenski zgodbi posebno mesto. Vojvoda in vojvodinja Susseks sta namreč obiskala Nottingham, kjer se je Meghan ob takrat še zaročencu Harryju decembra 2017 prvič udeležila uradnega kraljevega dogodka. Pred studiem Community Recording ju je pričakalo približno sto oboževalcev in njima se ni mudilo vstopiti v stavbo. Približno petnajst minut sta pozdravljala zbrane, se z njimi rokovala in pogovarjala z otroki, piše BBC.

Obisk, ki je veliko več kot zgolj uradna dolžnost

Harry in Meghan sta obisk začela v studiu Community Recording, dobrodelni organizaciji, ustanovljeni leta 1991, ki mladim omogoča dostop do glasbe in snemalnih studiev in sodelovanje v športnih, ustvarjalnih ter mentorskih programih. Harry se je srečal z glasbenikom, pesnikom in mentorjem mladih Jahom Diggom, ki je tudi sam kot otrok obiskoval programe centra. Meghan se je medtem pridružila delavnici za dekleta, namenjeni krepitvi samozavesti. Skupaj sta spremljala še igralsko delavnico, ki jo je vodil poklicni igralec André Squire, ter spoznavala pomen ustvarjalnih dejavnosti pri razvoju spretnosti in samozavesti mladih.

Trevor Rose, direktor in soustanovitelj centra, je pojasnil, koliko jim pomeni, da se je Harry odločil pripeljati tudi Meghan. »Harry je bil tukaj že večkrat, zato smo njegovih obiskov vajeni. Vsakič naredi močan vtis. Toda dejstvo, da je želel pripeljati tudi Meghan, ki je sama izrazila željo, da bi izvedela več o nas in našem delu, je neverjetno,« je povedal Rose. Dodal je, da njuna podpora ni omejena zgolj na obiske.

Po njegovih besedah se zakonca redno zanimata za delo organizacije, spremljata njen napredek in ponujata predloge. Novica o Meghaninem prihodu je še posebej razveselila dekleta, ki sodelujejo v programih centra. »Veliko je mladih deklet, ki potrebujejo ljudi, ki jih razumejo. Ko smo jim povedali, da prihaja Meghan, da bi jih spoznala, so ostale brez besed. Nekaterim so se celo orosile oči,« je razkril Rose.

Dobrodelno delo znova v ospredju

Po obisku studia sta Harry in Meghan obiskala še organizacijo Epic Partners, ki podpira otroke in družine s športnimi, izobraževalnimi in mentorskimi programi ter dejavnostmi za mlade ter organizacijo Himmah Hub, ki se ukvarja z revščino in pomanjkanjem hrane v lokalni skupnosti. Tam se je Meghan znova srečala z ženskami, ki jih je podpirala v okviru projekta Hubb Community Kitchen. Ta je nastal po požaru v londonskem stolpu Grenfell leta 2017. Eno njenih prvih dobrodelnih prizadevanj po vstopu v kraljevo družino je bilo sodelovanje s temi ženskami pri pripravi dobrodelne kuharske knjige.

Harryjeva podpora Nottinghamu traja že več let. Med lanskim obiskom mesta je napovedal donacijo v višini 1,5 milijona dolarjev organizaciji BBC Children in Need. Sredstva pomagajo pri razvoju Community Recording Studia in delu z mladimi, ki se spoprijemajo s težkimi življenjskimi okoliščinami.

Novo poglavje v Veliki Britaniji

Obisk Nottinghama je bil prvi uradni nastop Meghan po vrnitvi družine v Veliko Britanijo. Harry je medtem že večkrat samostojno prišel v javnost, med drugim na dogodkih, povezanih z igrami Nepremagljivih. Po prihodu v Veliko Britanijo sta se osredotočila predvsem na vzpostavitev vsakodnevne rutine in prilagajanje otrok na šolo. Zdaj sta oba vesela, da se lahko bolj posvetita delu in projektom, ki so jima pri srcu. Med tednom, ko sta otroka v šoli, se Harry in Meghan čas namenjata svojim obveznostim, konce tedna pa se trudita preživljati skupaj kot družina.