  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRONANE GLAVE

Harry in Meghan se selita v Veliko Britanijo

Vojvoda in vojvodinja Susseška bosta ostala neaktivna člana kraljeve družine.
Harry, Meghan in njuna otroka se vračajo na Otok, ali se bodo odnosi s kraljevimi otoplili, bo pokazal čas. FOTO: William West/Afp
Harry, Meghan in njuna otroka se vračajo na Otok, ali se bodo odnosi s kraljevimi otoplili, bo pokazal čas. FOTO: William West/Afp
S. I.
 21. 8. 2026 | 05:22
4:02
A+A-

Britanski princ Harry, njegova žena Meghan in njuna otroka se bodo v prihodnjih tednih vrnili v Veliko Britanijo, sta po pisanju ameriškega časnika New York Times povedala vira. S tem se končuje prostovoljno izgnanstvo vojvode in vojvodinje Susseških, ki je pokazalo, kako napeti so odnosi v Buckinghamski palači.

Princu Harryju so leta 2021, leto dni po njegovi napovedi, da se bosta z ženo umaknila od uradnih dolžnosti, odvzeli častne vojaške nazive in kraljeve pokroviteljske funkcije. Spor se je nadaljeval tudi na oni strani Atlantika, ko je Harry napisal knjigo Rezerva, v kateri je razkril vse, par je imel tudi intervju pri ameriški televizijski voditeljici Oprah Winfrey. Harry je leta obtoževal Buckinghamsko palačo, da preprečuje vrnitev njegove družine v Veliko Britanijo, češ da ji ne zagotovi oborožene zaščite.

Kralj Karel III. je bil o sinovi najnovejši odločitvi obveščen v nedeljo, je za New York Times povedal dobro obveščeni vir in dodal, da se o selitvi družine niso pogovarjali, ko sta vojvoda in vojvodinja to poletje obiskala Veliko Britanijo in se sešla s kraljem.

Status Harryja in Meghan kot neaktivnih članov kraljeve družine se ne bo spremenil; ko bosta prebivala v Veliki Britaniji, bosta ostala zasebni osebi, sta še povedala vira. Predstavniki Buckinghamske palače novice niso komentirali, tiskovni predstavnik Harryja in Meghan pa se ni odzval na prošnje časnika za komentar.

Zakonca imata dva otroka, sedemletnega Archieja in petletno Lilibet, ki sta večino življenja preživela daleč od sorodnikov. Ni še jasno, kje bo družina živela.

Ni še jasno, kje bo družina živela.

Z vrnitvijo na Otok se je povečala možnost sprave med Harryjem in kraljevo družino. In če je bil kralj po poročanju virov menda naklonjen priložnosti, da preživi več časa z mlajšim sinom in njegovo družino, ni znano, ali bosta Harry in njegov brat, prestolonaslednik William, zgladila spor. V enem od poglavij svoje knjige je Harry brata opisal kot »svojega najhujšega sovražnika«, odnos med njima pa naj bi ostal leden.

Prepiri v palači

Leta 2018 je poroka princa z ameriško igralko očarala svet, dogodek so videli kot začetek nove dobe za monarhijo, kot sodobno prihodnost kraljeve družine, trdno zakoreninjene v preteklosti. Vendar so prepiri za obzidjem Buckinghamske palače postali predmet velikih ugibanj in spletk v britanskih tabloidih. Par je pozneje prav ta pritisk navedel kot glavni dejavnik pri odločitvi, da bo zapustil Veliko Britanijo. In zdelo se je, da razdalja ni omilila sovražnosti. V intervjuju z Oprah je Meghan dejala, da člani kraljeve družine niso želeli, da bi bila njuna otroka uradno princ in princesa, in da so pred rojstvom izrazili zaskrbljenost glede njune morebitne temne polti. Povedala je še, da je pred odhodom v Ameriko razmišljala o samomoru. Videti je bilo, da sta intervju in Harryjeva knjiga še poglobila razdor.

Končuje se prostovoljno izgnanstvo vojvode in vojvodinje Susseških. FOTO: Nathalia Angarita/Reuters
Končuje se prostovoljno izgnanstvo vojvode in vojvodinje Susseških. FOTO: Nathalia Angarita/Reuters

Kaj bo par počel profesionalno, ko bo spet živel v Veliki Britaniji, ni jasno. Po podatkih v medijih naj bi imela zakonca nekaj čez 50 milijonov evrov premoženja. V Ameriki sta 2020. podpisala večmilijonsko pogodbo z Netflixom za produkcijo več oddaj. Po petih letih sta jo podaljšala, sicer za nižji znesek. Med produkcijami, ki so nastale po tem dogovoru, je bila šestdelna dokumentarna serija z naslovom Harry in Meghan, v kateri je par podrobno opisal življenje za kraljevimi zidovi in pojasnil svojo odločitev o odhodu. Harry je za knjigo in druge, ki jih bosta napisala on ali njegova žena, prejel približno 17 milijonov evrov. Knjiga Rezerva je bila velik finančni uspeh: že na dan izida so v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji prodali več kot 1,43 milijona izvodov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

princ HarryMeghan Marklekraljeva družinaBuckinghamska palača
ZADNJE NOVICE
07:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Sinočnje neurje na Žalskem terjalo življenje: strela ubila 46-letnika

Nekaj pred polnočjo je v Mali Pirešici na območju Petrovč strela udarila v dva 46-letna moška, ki sta stala pod manjšim drevesom.
21. 8. 2026 | 07:54
07:47
Lifestyle  |  Polet
JUTRANJA KAVA

Kava pred 9. uro zjutraj? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo počnejo številni

Ni pomembno samo, koliko kave spijemo, temveč tudi, kdaj jo spijemo.
Miroslav Cvjetičanin21. 8. 2026 | 07:47
07:45
Novice  |  Slovenija
NEZAKONITO ZASTRUPLJANJE

Nezakonito odlagali odpadke iz Slovenije

Tožilstvo v Zlatarju je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom.
21. 8. 2026 | 07:45
07:35
Šport  |  Odmevi
KVALIFIKACIJE ZA LIGO PRVAKOV

Vrata paradiža so zdaj na široko odprta

Celjski nogometaši iz Bratislave brez poraza in z upanjem na čudež. Slovan ostaja favorit, toda slovenski prvaki so lahko še boljši.
Gorazd Nejedly21. 8. 2026 | 07:35
07:28
Novice  |  Slovenija
DOLGO PRIČAKOVANE PADAVINE

Poškodovanih nekaj ostrešij, v Ljubljani poplavilo dva podvoza: pred nami nova »izrazita nevihtna linija«

V zadnjih 12 urah je največ padavin padlo v zahodni in osrednji Sloveniji. Največ padavin so izmerili v Ljubljani.
21. 8. 2026 | 07:28
07:25
Bulvar  |  Domači trači
FESTIVAL PANČ

Sredi nastopa odhitela v porodnišnico

Panč se vrača z močnim programom, rekordnim številom komičark in zgodbami, ki so zaznamovale festival.
Kaja Grozina21. 8. 2026 | 07:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki