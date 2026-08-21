Harry in Meghan se selita v Veliko Britanijo

Britanski princ Harry, njegova žena Meghan in njuna otroka se bodo v prihodnjih tednih vrnili v Veliko Britanijo, sta po pisanju ameriškega časnika New York Times povedala vira. S tem se končuje prostovoljno izgnanstvo vojvode in vojvodinje Susseških, ki je pokazalo, kako napeti so odnosi v Buckinghamski palači.

Princu Harryju so leta 2021, leto dni po njegovi napovedi, da se bosta z ženo umaknila od uradnih dolžnosti, odvzeli častne vojaške nazive in kraljeve pokroviteljske funkcije. Spor se je nadaljeval tudi na oni strani Atlantika, ko je Harry napisal knjigo Rezerva, v kateri je razkril vse, par je imel tudi intervju pri ameriški televizijski voditeljici Oprah Winfrey. Harry je leta obtoževal Buckinghamsko palačo, da preprečuje vrnitev njegove družine v Veliko Britanijo, češ da ji ne zagotovi oborožene zaščite.

Kralj Karel III. je bil o sinovi najnovejši odločitvi obveščen v nedeljo, je za New York Times povedal dobro obveščeni vir in dodal, da se o selitvi družine niso pogovarjali, ko sta vojvoda in vojvodinja to poletje obiskala Veliko Britanijo in se sešla s kraljem.

Status Harryja in Meghan kot neaktivnih članov kraljeve družine se ne bo spremenil; ko bosta prebivala v Veliki Britaniji, bosta ostala zasebni osebi, sta še povedala vira. Predstavniki Buckinghamske palače novice niso komentirali, tiskovni predstavnik Harryja in Meghan pa se ni odzval na prošnje časnika za komentar.

Zakonca imata dva otroka, sedemletnega Archieja in petletno Lilibet, ki sta večino življenja preživela daleč od sorodnikov. Ni še jasno, kje bo družina živela.

Ni še jasno, kje bo družina živela.

Z vrnitvijo na Otok se je povečala možnost sprave med Harryjem in kraljevo družino. In če je bil kralj po poročanju virov menda naklonjen priložnosti, da preživi več časa z mlajšim sinom in njegovo družino, ni znano, ali bosta Harry in njegov brat, prestolonaslednik William, zgladila spor. V enem od poglavij svoje knjige je Harry brata opisal kot »svojega najhujšega sovražnika«, odnos med njima pa naj bi ostal leden.

Prepiri v palači

Leta 2018 je poroka princa z ameriško igralko očarala svet, dogodek so videli kot začetek nove dobe za monarhijo, kot sodobno prihodnost kraljeve družine, trdno zakoreninjene v preteklosti. Vendar so prepiri za obzidjem Buckinghamske palače postali predmet velikih ugibanj in spletk v britanskih tabloidih. Par je pozneje prav ta pritisk navedel kot glavni dejavnik pri odločitvi, da bo zapustil Veliko Britanijo. In zdelo se je, da razdalja ni omilila sovražnosti. V intervjuju z Oprah je Meghan dejala, da člani kraljeve družine niso želeli, da bi bila njuna otroka uradno princ in princesa, in da so pred rojstvom izrazili zaskrbljenost glede njune morebitne temne polti. Povedala je še, da je pred odhodom v Ameriko razmišljala o samomoru. Videti je bilo, da sta intervju in Harryjeva knjiga še poglobila razdor.

Končuje se prostovoljno izgnanstvo vojvode in vojvodinje Susseških. FOTO: Nathalia Angarita/Reuters

Kaj bo par počel profesionalno, ko bo spet živel v Veliki Britaniji, ni jasno. Po podatkih v medijih naj bi imela zakonca nekaj čez 50 milijonov evrov premoženja. V Ameriki sta 2020. podpisala večmilijonsko pogodbo z Netflixom za produkcijo več oddaj. Po petih letih sta jo podaljšala, sicer za nižji znesek. Med produkcijami, ki so nastale po tem dogovoru, je bila šestdelna dokumentarna serija z naslovom Harry in Meghan, v kateri je par podrobno opisal življenje za kraljevimi zidovi in pojasnil svojo odločitev o odhodu. Harry je za knjigo in druge, ki jih bosta napisala on ali njegova žena, prejel približno 17 milijonov evrov. Knjiga Rezerva je bila velik finančni uspeh: že na dan izida so v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji prodali več kot 1,43 milijona izvodov.