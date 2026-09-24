Harvey Weinstein obsojen na 15 let zapora zaradi spolnega napada v New Yorku (VIDEO in FOTO)

Harvey Weinstein je bil v sredo v New Yorku obsojen na 15 let zapora zaradi spolnega kaznivega dejanja, povezanega z napadom na Miriam Haley, nekdanjo članico produkcijske ekipe oddaje »Project Runway«. Kazen je bila izrečena več kot leto dni po tem, ko ga je porota na ponovljenem sojenju spoznala za krivega kaznivega spolnega dejanja prve stopnje. Weinstein se je na sodišču na Manhattnu pojavil na invalidskem vozičku, z rokami vklenjenimi v lisice, pripetimi na sedež.

Haley je v izjavi o posledicah kaznivega dejanja, ki so jo prebrali na sodišču, dejala, da je Weinstein »zlorabil svoj položaj in moč«, kar je imelo »uničujoč vpliv na moje življenje in občutek varnosti«. »Zame je to dosmrtna kazen,« je dejala Haley. Tudi Weinstein je nagovoril sodišče. Dejal je, da obžaluje svoja dejanja, se opravičil »vsem, ki sem jih morda prizadel«, hkrati pa ponovno zanikal, da bi spolno napadel Haley. Dejal je, da ni »popoln človek« in da je delal napake. Pozneje je dodal: »Nisem nasilen človek.«

FOTO: Steven Hirsch Via Reuters

FOTO: Steven Hirsch Via Reuters

Sodnik: »Nikoli niste prevzeli odgovornosti«

Sodnik Curtis Farber je Weinsteina pred izrekom kazni neposredno nagovoril. »S silo ste vzeli, kar ste želeli, in nikoli niste prevzeli odgovornosti,« mu je dejal sodnik. Farber je Weinsteinu izrekel 15-letno zaporno kazen, po kateri bo sledilo še pet let nadzorovanega izpusta (post-release supervision). Weinstein se bo moral vpisati tudi v register spolnih prestopnikov.

Sredin izrek kazni je sledil dolgotrajnemu nizu sojenj, pritožb in drugih sodnih postopkov. Primer je bil eden ključnih dogodkov, povezanih z gibanjem #MeToo. »Današnji dan je bil namenjen preživelim,« je v izjavi dejal okrožni tožilec Manhattna Alvin Bragg. Dodal je, da ga navdajata spoštovanje in ganjenost zaradi njihovega poguma in vztrajnosti v procesu, ki je bil očitno zelo težak.

Šestletna pravna saga

Weinsteina so leta 2020 v New Yorku spoznali za krivega posilstva tretje stopnje v primeru nekdanje igralke Jessice Mann ter kaznivega spolnega dejanja prve stopnje v primeru Haley. Obsojen je bil na 23 let zapora. Toda newyorško pritožbeno sodišče je njegovo obsodbo leta 2024 razveljavilo in odredilo novo sojenje. Junija 2025 je bil Weinstein na ponovljenem sojenju znova spoznan za krivega kaznivega spolnega dejanja prve stopnje v primeru Haley. Ta je pričala, da jo je leta 2006 v njegovem stanovanju v New Yorku prisilil v oralni spolni odnos.

Ista porota ga je oprostila obtožbe kaznivega spolnega dejanja prve stopnje, povezane z očitki nekdanje manekenke Kaje Sokola. Porota glede obtožbe posilstva tretje stopnje, povezane z očitki Jessice Mann, ni dosegla soglasne odločitve, zato je sodnik razglasil, da je postopek v tem delu končan brez razsodbe. Tožilstvo je pozneje sporočilo, da Mann zaradi postopka ne bo ponovno sodno preganjalo, zato se je ta del primera končal brez novega sojenja.

Weinsteina so ločeno obsodili tudi v Kaliforniji. Decembra 2022 ga je porota v Los Angelesu spoznala za krivega posilstva, prisilnega oralnega spolnega občevanja in spolne penetracije s tujkom v primeru napada na italijansko igralko in manekenko leta 2013. Februarja 2023 je bil obsojen na 16 let zapora.

Kalifornijsko pritožbeno sodišče je junija 2026 njegove obsodbe potrdilo, vendar je razveljavilo izrečeno 16-letno kazen in odredilo novo odmero kazni. Weinstein vse očitke o spolnih napadih zanika in vztraja, da so bili njegovi spolni odnosi sporazumni.

Od hollywoodskega mogotca do enega najbolj odmevnih primerov gibanja #MeToo

Weinstein je nekoč veljal za enega najvplivnejših ljudi v Hollywoodu. Njegova prva distribucijska družba Miramax je izdala številne odmevne neodvisne filme, med njimi »Trgovci« (»Clerks«) in »Šund« (»Pulp Fiction«). Kot producent filma »Zaljubljeni Shakespeare« je prejel oskarja. V začetku drugega desetletja tega stoletja je njegova druga distribucijska družba dosegla dve zaporedni zmagi v kategoriji najboljšega filma z naslovoma »Kraljevi govor« in »Umetnik«.

Toda njegov vpliv je leta 2017 začel hitro propadati, potem ko sta časnika The New York Times in The New Yorker objavila obsežni preiskovalni zgodbi o domnevnem vzorcu spolnega nadlegovanja in napadov. Prvi val obtožb proti Weinsteinu leta 2017 je pomembno prispeval k širjenju gibanja #MeToo, ki je opozorilo na spolno neprimerno vedenje vplivnih ljudi v številnih poklicih.

V zadnjih letih se Weinstein sooča tudi z različnimi zdravstvenimi težavami. Trenutno je nastanjen na oddelku za zapornike v bolnišnici Bellevue v New Yorku, poroča NBC news.