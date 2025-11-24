Hčerka legendarnega pevca sredi škandala! V javnosti zakrožile njene intimne fotografije, neverjetno kdo jih je objavil

Za škandal, ki je izbruhnil po tem, ko je v javnost ušel intimni posnetek Đine Džinović, hčerke pevca Harisa Džinovića, naj bi bila odgovorna njena nekdanja najboljša prijateljica. V zadnjih mesecih se je Đina znašla v središču pozornosti zaradi posnetkov in eksplicitnih fotografij, ki krožijo po spletu in so šokirale javnost. Mlada vplivnica se doslej o tem še ni javno oglasila, a oseba, ki jo dobro pozna, razkriva, da za celotno neprijetno situacijo krivi prav žensko, s katero je bila do nedavnega nerazdružljiva.

»Đina se je znašla v središču kaosa, ki jo je hudo prizadel – in to takoj po burnem prepiru z najboljšo prijateljico. Prav ta prijateljica je imela v rokah ves njen zasebni, intimni material in ga je delila naokoli samo zato, da bi se ji maščevala. Ni izbirala, komu ga bo pokazala – moškim, ženskam, znancem, tudi ljudem, ki jih komaj pozna. Pošiljala je v skupine, na neki točki pa naj bi celo razmišljala, da bi vse javno objavila na družbenih omrežjih. Bilo je popolnoma noro,« pravi vir.

Po njegovih besedah se je Đina sesula, ko je izvedela, od kod so posnetki sploh prišli. »Ko je dojela, kaj se je zgodilo, je bila v hudem šoku. Ni mogla razumeti, da je nekdo, s komer je delila vse – od skrivnosti do vsakodnevnih trenutkov – sposoben nečesa tako zlobnega. Najbolj jo je prizadelo to, da je izdaja prišla prav od osebe, ki jo je imela za sestro. Sprva je razmišljala, da bi jo poklicala in se z njo soočila, a si je premislila. Odločila se je, da se umakne, da se umiri in da počaka, da se stvar poleže. Nima več moči za prerekanja – želi si le, da se ta zgodba čim prej zaključi,« dodaja sogovornik.