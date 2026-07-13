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Hčerka proti mami: napeto v družini Kardashian

Kendall Jenner naj bi si močno prizadevala, da bi svojo novo romanco ohranila stran od oči javnosti.
FOTO: Daniel Cole/Reuters
FOTO: Daniel Cole/Reuters
M. Fl.
 13. 7. 2026 | 13:25
1:50
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Po poročanju portala RadarOnline želi 30-letna Kendall Jenner preprečiti, da bi njena mama in menedžerka Kris Jenner v prihajajoči sezoni oddaje Kardashianovi omenjala njenega domnevnega partnerja, 28-letnega igralca Jacoba Elordija. Po navedbah neimenovanih virov naj bi Kendall celo zagrozila, da bo zapustila družinski resničnostni šov, če bo njeno novo razmerje postalo del zgodbe.

»Težava je v tem, da lahko Kris, če želi iz tega narediti zgodbo, Jacoba preprosto sama omeni ali pa o njem govori z eno od sester. Kendall zato v resnici nima veliko nadzora,« je dejal vir. Po njegovih besedah je Kendall pripravljena zapustiti oddajo, če bo njen novi izbranec omenjen pred kamerami. Na drugi strani naj bi Kris Jenner menila, da hči pretirava. Vir trdi, da Kris opozarja, da družina pogosto govori tudi o partnerju Kendalline sestre Kylie Jenner, igralcu Timothéeju Chalametu.

Ne bo popustila

Kljub temu naj bi Kendall vztrajala pri svoji odločitvi. »Z Jacobom ji je res lepo in noče, da bi ji mama pokvarila razmerje,« je povedal vir. Drug vir je pred tem za RadarOnline dejal, da naj bi bil tudi Jacob Elordi zelo naklonjen Kendall. »Jacob je izjemno šarmanten, Kendall je zanj središče sveta. Posveča ji vso svojo pozornost, ona je nad tem navdušena,« je dejal. Dodal je še: »Preden sta začela zvezo, si je Kendall obljubila, da bo ostala prizemljena, saj dobro pozna Jacobov sloves lomilca src. Toda razmerje je postalo veliko bolj intenzivno, kot je pričakovala.«

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