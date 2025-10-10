Hčerka umrle filmske legende popenila: »Nehajte mu to delati«

Zelda Williams, hčerka legendarnega igralca Robina Williamsa, je javno pozvala oboževalce, naj prenehajo pošiljati posnetke njenega pokojnega očeta, ustvarjene z umetno inteligenco (UI). Na družbenih omrežjih je objavila ogorčeno sporočilo, v katerem je pojasnila, zakaj so takšni posnetki zanjo in za dediščino njenega očeta izjemno žaljivi.

»Prosim, nehajte mi pošiljati UI posnetke očeta. Ne verjemite, da to želim videti ali da bom to razumela – ne bom,« je zapisala na Instagramu. »Če me želite trolati, sem videla že hujše, bom blokirala in šla naprej. Če imate vsaj malo dostojanstva, nehajte to početi njemu in meni. To je neumno, potrata časa in energije – in verjemite, to ni nekaj, kar bi si on želel.«

»To ni umetnost, to je kot umetno klobasanje«

Robin Williams v filmu Očka v krilu. FOTO: Tvspored-service

Zelda je v nadaljevanju ostro obsodila širjenje UI vsebin, ki poustvarjajo podobe pokojnih slavnih oseb. Takšne videe je primerjala z »gnusnimi, pretirano predelanimi hrenovkami iz življenj resničnih ljudi«, ki jih ustvarjalci potem »silijo drugim v grlo«, da bi dobili všečke in pozornost.

»Opazovati, kako se dediščina resničnih ljudi reducira na ‘to približno izgleda in zveni kot oni, torej je dovolj dobro’, samo zato, da lahko drugi izdelujejo grozne virtualne ponaredke, je noro,« je zapisala. Dodala je, da UI po njenem mnenju ni prihodnost, ampak le »slabo recikliranje in prežvekovanje preteklosti«.

Brezčasni glas številnih likov

Robin Williams, eden najbolj priljubljenih ameriških igralcev, je umrl leta 2014, star 63 let. Bil je zvezdnik filmov Očka v krilu (Gospodinja Doubtfire), Društvo mrtvih pesnikov, Dobro jutro, Vietnam in številnih drugih uspešnic. Glas je posodil tudi nepozabnim animiranim likom, med drugim Duhu v Disneyjevem Aladinu, liku Fender v filmu Roboti ter drugim.

Po njegovi smrti so se pojavili številni posnetki, ustvarjeni z UI, ki posnemajo njegov glas in podobo – pogosto brez dovoljenja družine. Zelda je že leta 2023 opozarjala na nevarnosti umetne inteligence v filmski industriji, saj je osebno slišala primere, ko je bil očetov glas umetno poustvarjen, da bi »govoril« besedila, ki jih nikoli ni izrekel.

Hollywood vse bolj zaskrbljen

Zelda je svojo objavo delila s svetom v času, ko se v Hollywoodu stopnjuje zaskrbljenost zaradi uporabe umetne inteligence. Po izidu orodja Sora 2 podjetja OpenAI so družbena omrežja preplavili videoposnetki, v katerih so digitalno »oživljene« znane osebnosti, kot sta Michael Jackson in Betty White.

Tudi igralka Scarlett Johansson je letos javno opozorila na nevarnosti te tehnologije, potem ko se je razširil ponarejen video, v katerem ona in drugi znani ljudje kažejo sredinec Kanyeju Westu. Primeri se kar vrstijo, zakonodaja in industrija pa za zdaj zaostajata za razvojem tehnologije.

Zeldino sporočilo je jasno

Zelda Williams poudarja, da takšne stvaritve niso poklon, ampak zloraba. »Živi igralci si zaslužijo možnost, da ustvarjajo like s svojimi glasovi in trudom. Te stvaritve so v najboljšem primeru bled približek velikim umetnikom, v najslabšem pa groteskna pošast, sestavljena iz vsega, kar je v industriji narobe,« je zapisala.