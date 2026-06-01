Hči Brucea Willisa in Demi Moore nekdanjega partnerja obtožila zlorabe

Rumer Willis, hči Brucea Willisa in Demi Moore, z nekdanjim partnerjem Derekom Richardom Thomasom bije pravno bitko glede skrbništva nad njuno triletno hčerko Luetto. Kot izhaja iz sodnega spisa, je igralka očeta svojega otroka obtožila čustvene zlorabe, ki se je po njenih navedbah včasih dogajala tudi pred otrokom. Thomas je vse obtožbe zanikal in navaja, da je predan oče.

Willisova se za skrbništvo bori od julija lani, ko je Thomas prvi vložil zahtevo za skrbništvo in pravico do stikov z otrokom. V vlogi, s katero nasprotuje njegovi zahtevi, igralka zatrjuje, da je Thomas izkazoval »vztrajen vzorec« čustvene zlorabe, ki naj bi se začel že pred njunim razhodom leta 2024. Navaja tudi, da se je zlorabljanje »pogosto dogajalo pred mladoletnim otrokom ali medtem ko so bili z njim ujeti v avtomobilu«.

Rumer se bori za skrbništvo nad triletno hčerko. FOTO: Profimedia

Boj za otroka

Willisova, ki zahteva popolno skrbništvo nad Luetto, navaja, da je Thomas izvajal »stalno prisilno kontrolo v dolgotrajnih, izčrpavajočih verbalnih napadih, ki jih ne zmore ali noče ustaviti«. Zatrjuje, da so takšni napadi trajali več kot šest ur zapored, kar je postalo vsakodnevno, stopnjevalo pa se je po rojstvu hčere aprila 2023: »Hotel me je izolirati od prijateljev in družine in mi govoril, da sem lažnivka.« Vse skupaj naj bi slabo vplivalo na njuno hčer, ki naj bi zato veliko jokala, zato si ne želi, da bi prespala pri očetu.

Nekdanji partner Derek Richard Thomas naj bi jo čustveno zlorabljal. FOTO: Facebook

Skrbi jo tudi prisotnost Thomasove zaročenke Lizzy Loh med srečanji z otrokom, pri čemer izpostavlja njegovo »zgodovino prepirljivih zvez, in to pred otrokom«. Richard Thomas je priznal, da je bila njuna zveza nezdrava, a hkrati zanikal obtožbe o zlorabi. Trdi, da je Willisova vložila zahtevo, ker je jezna zaradi hčerine navezanosti na njegovo zaročenko.

»Moja hči nikoli ni trpela zaradi pomanjkanja moje skrbi, nikoli ni bila poškodovana, ni doživela travme ali čustvene oziroma fizične zlorabe kakršne koli vrste in ni bila zanemarjena, dokler je bila pod mojim skrbstvom,« vztraja nekdanji partner.