Hči Brucea Willisa o zdravju očeta: »Vedno je bil močan, sedaj pa …«

Ljubeče besede Rumer Willis so se dotaknile številnih oboževalcev, saj je njen oče, Bruce Willis desetletja veljal za enega največjih akcijskih igralcev Hollywooda, znanega po močnih in karizmatičnih vlogah v filmih, kot so Umri pokončno, Peti element in Armagedon. Njegov boj z demenco že leta pretresa družino in milijone oboževalcev po svetu, najstarejša hči pa je zdaj prvič odkrito spregovorila o nepričakovani spremembi, ki jo je opazila pri slavnem očetu.

V čustvenem pogovoru v pokastu The Inside Edit je priznala, da ji je trenutno stanje njenega očeta, čeprav boleče, omogočilo, da spozna njegovo drugačno plat: »Zelo sem hvaležna, da ga lahko vidim. Čeprav je zdaj drugače, sem hvaležna. V tem je neka nežnost. Vedno je bil močan, malce macho tip, zdaj pa je prisotna nežnost, ki je prej morda ni pokazal,« je povedala. Rumer je dodala, da ni vedela, kako razširjena je ta progresivna nevrološka bolezen, dokler diagnoze ni dobil njen oče.

O bolezni Brucea Willisa

Družina Brucea Willisa je leta 2022 sporočila, da se igralec umika iz javnosti zaradi diagnoze afazije, motnje, ki vpliva na govor in razumevanje jezika. Nekaj mesecev kasneje so zdravniki potrdili še hujšo diagnozo: frontotemporalno demenco (FTD), redek in agresiven tip demence, ki prizadene dele možganov, povezane z osebnostjo, vedenjem in komunikacijo. Na začetku leta je njegova žena Emma Heming Willis razkrila, da ima igralec tudi anozognozijo, stanje, pri katerem se oseba ne zaveda svoje bolezni.

»Bruce nikoli ni popolnoma razumel, kaj se mu dogaja. To je na nek način tudi blagoslov,« je dejala Emma. Dodala je, da ljudje s tem stanjem pogosto verjamejo, da je njihovo počutje povsem normalno, saj možgani ne prepoznajo sprememb. Danes Bruce Willis živi z redno oskrbo in podporo družine ter negovalcev.

Družina ostaja povezana

Kljub ločitvi pred več kot dvema desetletjema Bruceova nekdanja žena Demi Moore in sedanja Emma Heming Willis sodelujeta pri skrbi za holywoodsko legendo. Družina pogosto javno pokaže, kako povezani so v tem težkem obdobju. Bruce ima z Demi tri: Rumer, Scout in Tallulah ter z Emmo dve hčerki, Mabel in Evelyn. Rumer je aprila 2023 rodila hčer Louetto, s čimer je Bruce postal dedek, kar je družini prineslo tudi nekaj lepših trenutkov v težkem obdobju.