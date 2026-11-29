Triindvajsetletna Carys Douglas, hči Catherine Zeta Jones in Michaela Douglasa je letos prvič nastopila na gledališkem odru. V Brooklynu v New Yorku je prevzela glavno vlogo Nine v drami Galeb ruskega dramatika Antona Pavloviča Čehova. Mlada igralka pa pravi, da sta jo starša naučila, kako si ustvariti lastno identiteto, sama pa se je naučila spoprijemati s pritiskom, ki ga prinaša njun sloves, piše BBC.

V intervjuju za špansko izdajo revije Elle je povedala, da ji starša ne prikrivata dejstva, da si bodo ljudje, še preden jo bodo zares spoznali, o njej ustvarili določene predstave. »Naučila sta me, da je ustvarjanje lastne identitete odvisno od mene in od nikogar drugega. To je bila moja odgovornost in še vedno je. Sčasoma sem razumela, da obstajajo različni načini spoprijemanja s tovrstnim pritiskom,« je povedala.

Njen oče, zvezdnik uspešnic iz osemdesetih let, kot sta Wall Street in Usodna privlačnost, je pred kratkim izjavil, da mu oznaka nepo otrok (nepo baby) ni všeč: »Mislim, da bi lahko enako rekli za katero koli panogo. Podobno je tudi s hollywoodskimi dinastijami. Oče mojega očeta je bil trgovec z odpadnim materialom,« je dejal 82-letni Douglas in se pri tem navezal na svojega očeta Kirka, ki je veljal za eno največjih ikon zlate dobe Hollywooda.

Tudi 57-letna Catherine Zeta-Jones, ki prihaja iz kraja Mumbles v valižanskem mestu Swansea, je kritizirala ta izraz. »Grozljiv je, saj si otroci niso izbrali družine, v katero so se rodili. Sami si utirajo pot skozi življenje,« je povedala. »Slediti moraš svojim sanjam in strasti,« je dodala in nadaljevala: »Oni to obožujejo in so dobri v tem, kar počnejo. Sicer bi bila Michael in jaz prva, ki bi jima rekla: "Vesta kaj? Morda pa bi bila pravna fakulteta zelo dobra izbira."«

Catherine Zeta-Jones je svoj veliki preboj doživela leta 1987, ko je dobila vlogo v muzikalu 42nd Street na londonskem West Endu. Širšo prepoznavnost v Veliki Britaniji je dosegla leta 1991, ko je zaigrala v priljubljeni televizijski seriji ITV The Darling Buds of May. Pozneje je postala svetovna filmska zvezdnica. Med njenimi najbolj znanimi filmi so Zorro, Past, Promet in filmska priredba muzikala Chicago iz leta 2002. Za vlogo v tem filmu je prejela oskarja za najboljšo stransko igralko.

Otroka zakoncev, Dylan in Carys, sta stopila po stopinjah svojih staršev in se podala v igralski svet. Michael Douglas je povedal, da njegova otroka nastopata že od vrtca. »Vsaka šolska predstava, vsak nastop, poletni gledališki tabori, zaključne prireditve ... Res sta opravila ogromno dela. Neverjetno,« je dejal.

Čeprav sta otroka Michaela Douglasa in Catherine Zeta-Jones večino otroštva preživela v ZDA, družina redno obiskuje Wales, do katerega goji posebno naklonjenost. Carys Douglas je novembra 2025 v intervjuju za britansko izdajo revije Vogue pripovedovala, da je poletja preživljala ob branju knjig na kavču pri babici in na potovanjih po polotoku Gower v okolici Swanseaja.

»Počutim se neverjetno srečno, da prihajam prav od tam,« je povedala ob razmišljanju o nenavadnih, a čarobnih krajih, ki jih je mogoče najti na tem polotoku. »Tamkajšnje plaže so med najlepšimi na svetu,« je dejala. »Polotok Gower je osupljiv.« Spregovorila je o tradicijah svoje umetniško usmerjene družine. Spominjala se je, kako so poleti organizirali številna manjša tekmovanja v petju in pantomimičnih predstavah. »Res je, Valižani radi pojejo,« je še dodala.