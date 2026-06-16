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HČI SLAVNIH STARŠEV

Hči Kim Kardashian: kritike nastopa in šokanten videz

Najstarejša hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, North West ni le dedinja slavnega priimka, temveč osebnost, ki na družbenih omrežjih sama sproža polemike ter burne razprave.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 16. 6. 2026 | 09:00
4:36
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North West, najstarejša hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, je že od rojstva pod neusmiljenim drobnogledom javnosti. Kot otrok dveh svetovno najbolj prepoznavnih oseb je medijsko zanimanje pritegnila še pred rojstvom, 15. junija 2013. Danes ni zgolj hči slavnih staršev, temveč samostojna medijska osebnost, ki vzbuja pozornost zaradi nastopov, modnega sloga, družbenih omrežij in dejstva, da ima komaj 13 let.

Kariera v vzponu

Že pri dveh je postala del družinskega resničnostnega šova Keeping Up with the Kardashians, danes skupaj z mamo vodi izjemno priljubljen račun na TikToku, ki ima več kot 21 milijonov sledilcev. Zgodaj je pokazala zanimanje za modo in umetnost. Redno obiskuje modne revije in nosi oblačila priznanih oblikovalcev, izdelana posebej zanjo. Pri petih letih se je pojavila na naslovnici revije WWD Beauty Inc., njene slike pa Kim pogosto objavlja na družbenih omrežjih.

Pokazala je tudi zanimanje za glasbo. S pesmijo Talking/Once Again, ki se je uvrstila na lestvico Billboard vročih 100 je nastopila na očetovem albumu. Prejšnji mesec je izdala svoj debitantski EP (Extended Play; glasbena izdaja, ki je daljša od singla, vendar krajša od običajnega albuma)  N0rth4evr. Tik pred 13. rojstnim dnem na festivalu Summer Smash 2026 prvič samostojno nastopila kot pevka. Napovedala je tudi prvi album Elementary School Dropout, s katerim se poklanja očetovemu znamenitemu albumu The College Dropout.

Plaz kritik po nastopu v Levjem kralju

Veliko pozornosti je pritegnil njen nastop v vlogi mladega Simbe ob 30. obletnici Disneyjeve klasike Levji kralj v Hollywood Bowlu. Čeprav je North na odru nastopila samozavestno in polna energije, so posnetki hitro postali viralni. Na družbenih omrežjih so se usule kritike, da njen pevski nastop ni bil na ravni tako prestižnega dogodka. »To bi bil odličen nastop za šolsko prireditev, ne pa za takšen oder,« je bil eden izmed številnih komentarjev.

Pojavili so se očitki o nepotizmu, saj so mnogi menili, da je vlogo dobila predvsem zaradi slavnih staršev. Njena mama je v eni od epizod oddaje The Kardashians priznala, da se zaveda teh očitkov. »Vem, kaj bodo ljudje rekli. Vem, da ni Whitney Houston in da je priložnost dobila tudi zaradi svojih staršev.«

Kljub temu je stopila v bran svoji hčeri.

»North je fenomen. Ljudje jo želijo gledati na TikToku in povsod drugod, ker ima karizmo in nastopaški talent. Če nekoga moti otrok, ki se zabava in uživa v življenju, potem je to njegov problem.« Dodala je še, da je izjemno ponosna na hčerko, ki se kljub kritikam ni ustrašila odra. Poleg glasbenih nastopov North vse več pozornosti vzbuja tudi s svojim videzom. V zadnjih mesecih je eksperimentirala z električno modrimi lasmi, pobeljenimi obrvmi, masivnimi škornji in prevelikimi oblačili.

Največ razprav so sprožili njeni domnevni piercingi in drugi modni dodatki. Večkrat se je pojavila z začasnimi tetovažami na obrazu, zobnim okrasjem oziroma tako imenovanim »grillzom«, pozornost pa so pritegnili tudi videoposnetki, na katerih je kazala domnevni piercing na zapestju in prstih. Kasneje so njeni predstavniki pojasnili, da je bil tisti na zapestju zgolj nalepka, vendar to ni ustavilo kritik. »Kanye bi moral dobiti popolno skrbništvo,« je zapisal eden od uporabnikov instagrama in prejel na tisoče všečkov.

Na kritike odgovarja po svoje

North se na kritike odziva precej sproščeno. Na komentarje o piercingu na prstu je odgovorila z videom na TikToku, v katerem sinhronizira zvok z besedami: »Zakaj jokaš? Pomiri se.«

Konec leta 2025 je odprla tudi svoj profil na instagramu, ki ga po navedbah družine nadzorujejo njeni starši. Njena prva objava,  nekoliko zamegljena fotografija, na kateri kaže znak miru, po katerem je znana tudi njena mama, je v nekaj dneh pritegnila več sto tisoč sledilcev. Njen uporniški slog in javni nastopi so sprožili širšo razpravo o tem, koliko bi morali biti otroci slavnih izpostavljeni javnosti, kakšne pritiske prinaša takšno življenje ter kakšen vpliv ima pri tem vzgoja Kim Kardashian.

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