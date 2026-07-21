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IVAN KOVAČ

Hči legendarnega Miša Kovača z dramatičnim opozorilom: »Kristus vas čaka. Imamo zelo malo časa« (VIDEO)

Svojo vero živi intenzivno, pri čemer izpostavlja evharistijo kot središče krščanskega življenja, k sveti maši pa hodi skoraj vsak dan.
Ivana Kovač je hrvaška pevka in hči legendarnega pevca Miša Kovača. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube, Instagram/delo Ui
Ivana Kovač je hrvaška pevka in hči legendarnega pevca Miša Kovača. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube, Instagram/delo Ui
M. U.
 21. 7. 2026 | 19:19
 21. 7. 2026 | 19:19
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Priljubljena hrvaška pevka Ivana Kovač, hči legendarnega pevca Miša Kovača, je gostovala v pogovoru »5 Minutes Left«, kjer je odkrito spregovorila o svojem spreobrnjenju in globoki veri.

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»Ljudje moji, Kristus vas čaka. Bog vas čaka. Imamo zelo malo časa,« je sporočila in na ta način sklenila gostovanje, v katerem je potrdila, da smrt zanjo ni konec, saj bo »živela večno«. Pevka je prepričana v obstoj življenja po smrti, svoj najlepši trenutek pa je opisala kot »srečanje z živim Bogom«, izkušnjo, ki je, kot pravi, ni mogoče primerjati z ničimer zemeljskim.

»Nevednost in prevara zla«

Njena pot do spoznanja je trajala leta, v katerih je čutila globoko praznino in imela negativen odnos do Cerkve, kar danes pripisuje »nevednosti in prevari zla«. Svojo vero danes živi intenzivno, pri čemer izpostavlja evharistijo kot središče krščanskega življenja, k sveti maši pa hodi skoraj vsak dan.

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