Hči Michaela Jacksona je misli na samomor odgnala z elektrošokom

Paris Jackson, hči ameriškega pevca Michaela Jacksona, ki je umrl 25. junija 2009 in ki so mu rekli kralj popa, se je odločila, da bo svojo globoko depresijo zdravila z elektrokonvulzivno terapijo (ECT). Kot so pred časom pojasnili na eSinapsi, slovenski spletni reviji za znanstvenike, strokovnjake in nevroznanstvene navdušence, je ECT znana tudi pod imenom elektrošok terapija. Uporablja se za zdravljenje hude depresivne motnje, bipolarne motnje in katatonije, izvaja pa v splošni anesteziji pod nadzorom anesteziologa, tako da se skozi pacientove možgane pošlje intenziven električni tok, kar povzroči terapevtski epileptični napad. Osemindvajsetletna ameriška manekenka, igralka in pevka je v ponedeljkovi epizodi podkasta Jaya Shettyja On Purpose pojasnila, da je bila njena naslovnica albuma Happiest day of my life (Najsrečnejši dan mojega življenja, op. p.) navdihnjena z omenjeno terapijo.

28 LET IMA hčerka kralja popa.

»V treh tednih sem opravila devet seans,« je povedala in dodala, da se je zanjo odločila, ker je bila »zelo, zelo blizu« poskusa samomora. »Le nekaj centimetrov stran,« je izpostavila. Spominjala se je, da ji je zdravnik pred terapijo pojasnil, da ta »ni več tako barbarska, kot je bilo nekoč«. Prvi dve seansi sta bili boleči: »Ko sem se prvič zbudila, je bila to najbolj ostra bolečina v glavi, kar sem jih kdaj doživela.«

Na fotografiji iz januarja 2012. Eno leto kasneje so jo morali zaradi duševnih težav odpeljati v bolnišnico. FOTO: Joe Klamar/Afp

Eden od stranskih učinkov je izguba spomina: »Obiskali so me prijatelji in se ne spomnim, da bi jih sploh videla, pa čeprav imam dokaze za to ... Ne spomnim se pogovorov.« In četudi ji je terapija pomagala, se zaveda, da »elektrošoki enkrat na mesec do konca življenja ne bodo delovali«. Zato se je oklenila holistične medicine, ki se osredotoča na celostno obravnavo bolnika. Prepričana je, da bo le tako živela brez črnih misli. Že pred leti je za revijo Rolling Stone, kot je poročal New York Post, izjavila, da ni vredna življenja, da se je sovražila in imela zelo nizko samozavest. »Počela sem veliko stvari, ki jih 13-, 14-, 15-letniki ne bi smeli početi. Poskušala sem prehitro odrasti in v resnici nisem bila takšna oseba.« Terapija z elektrošokom je postala veliko varnejša kot nekoč, a jo kljub temu še vedno spremlja močna stigma, poudarjajo na eSinapsi. Pri nas naj se ne bi izvajala, zakon o duševnem zdravju pa jo uvršča med posebne metode zdravljenja in določa pogoje za njeno uporabo.