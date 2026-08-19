Hči Michaela Jacksona je misli na samomor odgnala z elektrošokom

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Paris Jackson, hči ameriškega pevca Michaela Jacksona, ki je umrl 25. junija 2009 in ki so mu rekli kralj popa, se je odločila, da bo svojo globoko depresijo zdravila z elektrokonvulzivno terapijo (ECT). Kot so pred časom pojasnili na eSinapsi, slovenski spletni reviji za znanstvenike, strokovnjake in nevroznanstvene navdušence, je ECT znana tudi pod imenom elektrošok terapija. Uporablja se za zdravljenje hude depresivne motnje, bipolarne motnje in katatonije, izvaja pa v splošni anesteziji pod nadzorom anesteziologa, tako da se skozi pacientove možgane pošlje intenziven električni tok, kar povzroči terapevtski epileptični napad. Osemindvajsetletna ameriška manekenka, igralka in pevka je v ponedeljkovi epizodi podkasta Jaya Shettyja On Purpose pojasnila, da je bila njena naslovnica albuma Happiest day of my life (Najsrečnejši dan mojega življenja, op. p.) navdihnjena z omenjeno terapijo.
28 LET IMA hčerka kralja popa.
»V treh tednih sem opravila devet seans,« je povedala in dodala, da se je zanjo odločila, ker je bila »zelo, zelo blizu« poskusa samomora. »Le nekaj centimetrov stran,« je izpostavila. Spominjala se je, da ji je zdravnik pred terapijo pojasnil, da ta »ni več tako barbarska, kot je bilo nekoč«. Prvi dve seansi sta bili boleči: »Ko sem se prvič zbudila, je bila to najbolj ostra bolečina v glavi, kar sem jih kdaj doživela.«