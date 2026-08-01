Hči slavnega športnika in milijonarja je brezdomka: prosi za hrano in zatočišče, njega pa to ne zanima

Nekdanji najboljši teniški igralec sveta Ilie Năstase (80) se je odrekel svoji hčeri Charlotte, ki je brezdomka v Združenih državah Amerike in prek družbenih omrežij prijatelje prosi za hrano in zatočišče. Slavni Romun, ki je v bogati karieri osvojil Roland Garros in OP ZDA ter zaslužil milijone, je leta 2021 prekinil vse stike s svojo hčerjo. Vse se je zgodilo po tem, ko je začela objavljati vsebine na platformi za odrasle OnlyFans, poroča romunski medij Digisport.

Năstase, član Mednarodnega teniškega hrama slavnih, znan po številnih škandalih zunaj teniških igrišč, pravi, da ga njen težki položaj ne prizadene več in da je že vložil veliko denarja v njeno vzgojo.

»Želim ji dobro zdravje, vendar jo prosim, naj preneha s temi škandali. Ona gre po svoji poti. Pomagal sem ji, ko je to potrebovala, za njeno šolanje sem plačal skoraj pol milijona evrov. Zdaj je v ZDA, jaz pa sem v Romuniji, ni mi več mar. Vsak ima svoje življenje,« je dejal Năstase.

Legendarna teniška kariera

Năstase je bil prvi igralec na lestvici ATP v letih 1973 in 1974. V Mednarodni teniški hram slavnih je bil sprejet leta 1991. Osvojil je OP ZDA leta 1972 in Roland Garros leta 1973, poleg tega pa še tri naslove za grand slam v igri dvojic in dva naslova v mešanih dvojicah, poroča Večernji list.