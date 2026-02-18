  • Delo d.o.o.
POJASNILO

Hči slavnih staršev sredi škandala: »Nisem takšna oseba …«

V javnost so prišle govorice, da naj bi bila Apple Martin, hči Gwyneth Paltrow in Chrisa Martina, zaradi ustrahovanja drugih otrok nekoč izključena iz šole.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 18. 2. 2026 | 09:00
A+A-

Hči hollywoodske igralke Gwyneth Paltrow  in pevca skupine Coldplay Chrisa Martina, 21-letna Apple Martin, se je znašla v središču škandala in obrekovanj, zaradi katerih se je morala javno oglasiti ter zanikati, da bi bila zaradi slabega vedenja in domnevnega ustrahovanja vrstnikov izključena iz šole. Na instagram profilu je v zgodbi zapisala, da so takšne trditve popolnoma neresnične in da je celotna situacija ušla izpod nadzora. »Nisem se želela odzvati, vendar so te trditve popolnoma lažne,« je navedla v sporočilu. »Nikoli nisem bila izključena iz nobene šole, še posebej pa ne zaradi nadlegovanja kogarkoli,« je poudarila in dodala, da razume, da je ni treba vsem imeti radi, vendar to ne opravičuje širjenja neresnic. »Internet je prostor, kjer ljudje delijo mnenja, toda te govorice preprosto niso resnične. Nisem takšna oseba in vsi, ki me poznajo, to vedo.«

To ni prvič, da se o Apple širijo govorice, ki so se ponovno razplamtele. Konec lanskega leta se je na družbenih omrežjih razširil viralen posnetek s pariškega plesa debitantk, na katerem je bilo videti, kot da Apple skuša fotografu ukrasti pozornost, medtem ko je pozirala druga debitantka, ter kader, v katerem naj bi zavijala z očmi proti svojemu spremljevalcu, grofu Leu Cosimu Henckelu von Donnersmarcku. Vir blizu družine Paltrow je takrat za Daily Mail izjavil, da je Apple dobro in ne zlobno dekle, ter poudaril, da je šlo za igrivo in nedolžno vedenje, iztrgano iz konteksta. »Kamere so bile ves dan usmerjene vanje, zabavali so se in šalili. Nič ni bilo zlonamernega,« je dodal vir.

Odkrito o vsem

Apple je trenutno študentka Univerze Vanderbilt in bo kmalu diplomirala iz prava, zgodovine ter družbenih ved. Do nedavnega je nameravala nadaljevati študij prava in uresničiti otroške sanje, da bi postala odvetnica, vendar je v intervjuju za Vogue razkrila, da je spremenila načrte ter se, potem ko je že zgradila tudi lepo modno kariero, odločila preizkusiti v igranju in stopiti po maminih stopinjah: »Bila sem v tisti uporniški fazi nočem biti kot moji starši,« je priznala in dodala, da se v glasbi, tako kot njen oče, ne vidi. »Ne želim biti pevka. Rada imam glasbeno gledališče, vendar stati sama na odru in peti, to me straši. Rada plešem in igram. Moje sanje so igrati.« V istem pogovoru se je dotaknila tudi ugibanj o estetskih posegih ter priznala, da je pri 18 letih enkrat preizkusila polnilo za ustnice. »Zdelo se mi je preveč in tega nisem več ponovila. Ljudje mislijo, da imam veliko polnil, vendar si ustnice le pogosto poudarim in uporabljam svinčnik,« je razkrila.

Dobra pot

Apple se kot hči slavnih staršev v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja v javnosti, zlasti od leta 2023, ko je sedela v prvi vrsti modne revije hiše Chanel v Parizu. Do takrat sta jo starša uspešno varovala pred radovednostjo javnosti in medijev. Na rdeči preprogi je skupaj z dve leti mlajšim bratom Mosesom, prvič pozirala decembra lani, ko ju je mama povabila na premiero svojega novega filma Veličastni Marty v New Yorku. Gwyneth in Chris sta se ločila leta 2014, razhod sta poimenovala »zavestna ločitev«, po razvezi pa sta ostala v prijateljskih odnosih. Gwyneth je v več intervjujih poudarila, da čeprav sta Apple in Moses otroka izjemno slavnih staršev, ju slava ni definirala. V pogovoru za Vanity Fair je dejala, da sta kljub odraščanju kot otroka superslavnih staršev ostala prizemljena in skromna, na kar je kot mati še posebej ponosna.

Gwyneth Paltrow FOTO: Profimedia
Gwyneth Paltrow FOTO: Profimedia

