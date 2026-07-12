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Hči slavnih staršev: uspešna igralka in podjetnica

Talent, šarm in pristnost so Kate Hudson uvrstili med najbolj priljubljene hollywoodske igralke.
FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
M. Fl.
 12. 7. 2026 | 15:00
2:56
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Čeprav je odraščala v eni najbolj znanih hollywoodskih družin, je Kate Hudson že zelo zgodaj pokazala, da želi uspeti predvsem zaradi svojega talenta. V več kot dveh desetletjih kariere je ustvarila številne odmevne vloge, udejanjila uspešne poslovne projekte in postala eden najbolj prepoznavnih obrazov ameriške filmske industrije. Kate Garry Hudson se je rodila 19. aprila 1979 v Los Angelesu. Je hči oskarjevke Goldie Hawn in igralca Billa Hudsona, po ločitvi staršev pa je odraščala ob Kurtu Russellu, dolgoletnem partnerju svoje matere. Prav njega ima za očetovsko figuro in večkrat je poudarila, da jo je vzgojil ter ji med odraščanjem zagotavljal stabilnost.

Prve igralske korake je naredila konec devetdesetih let, svetovno slavo pa je dosegla leta 2000 z vlogo Penny Lane v filmu Skoraj slavni. Njena igra je navdušila kritike, prinesla ji je zlati globus za najboljšo stransko igralko ter nominacijo za oskarja. Po tem uspehu je postala ena najbolj iskanih igralk v romantičnih komedijah. Občinstvo si jo dobro zapomni po filmih Kako se v desetih dneh znebiti fanta, Vojna nevest, Jaz, ti in nadloga Dupree in mnogih drugih. V zadnjih letih je navdušila v uspešnici z izvirnim naslovom Glass Onion: A Knives Out Mystery, s katero je znova dokazala svojo igralsko vsestranskost.

Kate Hudson je dolga leta polnila naslovnice tudi zaradi svojega zasebnega življenja. Med letoma 2000 in 2007 je bila poročena z glasbenikom Chrisom Robinsonom, s katerim ima sina Ryderja. Pozneje se je zaročila s pevcem skupine Muse Mattom Bellamyjem, s katerim ima sina Binghama, vendar sta zaroko kasneje razdrla. Od leta 2016 je v zvezi z glasbenikom Dannyjem Fujikawo. Zaročila sta se leta 2021 in imata hčerko Rani Rose. Igralka pogosto poudarja, da ji je najpomembnejše, da njeni otroci odraščajo v harmoničnem okolju, zato zaradi skupnega starševstva ohranja dobre odnose z nekdanjimi partnerji.

Poleg uspešne igralske kariere se je izkazala tudi kot podjetnica. Je soustanoviteljica priljubljene blagovne znamke športnih oblačil Fabletics, ki je postala ena vodilnih svetovnih znamk na področju športne mode. Ustanovila je wellness znamko InBloom, preizkusila se je tudi kot pisateljica. Danes Kate Hudson uspešno usklajuje igralsko kariero, poslovne projekte in družinsko življenje. Čeprav je odraščala v senci slavnih staršev, si je skozi leta ustvarila lastno identiteto in uspešno kariero. Prav zaradi svoje pristnosti, vedrega značaja in številnih dosežkov že vrsto let velja za eno najbolj priljubljenih hollywoodskih igralk svoje generacije.

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