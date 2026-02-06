  • Delo d.o.o.
PRIZNANA IGRALKA

Hči slikarke in dobitnika zlate olimpijske medalje praznuje

Angleška igralka Charlotte Rampling dopolnila 80 let.
Igralka Charlotte Rampling si je včeraj naložila osmi križ. FOTO: Thore Siebrands

STA, G. S.
 6. 2. 2026 | 06:17
3:18
Angleška igralka Charlotte Rampling, ki vse od poznih 70. let minulega stoletja živi v Parizu, se je na včerajšnji dan pred 80 leti rodila v kraju Sturmer v grofiji Essex. Legenda igralskega sveta kljub letom še vedno prevzema zapletene in zahtevne vloge tako v velikih produkcijah kot manjših, neodvisnih filmih. V slovenskih kinematografih jo je mogoče videti v z beneškim zlatim levom nagrajeni drami Oče mati sestra brat v režiji Jima Jarmuscha. Zaigrala je tudi v francoski romantični melodrami Arnauda Desplechina Deux pianos. Za svojo igro je prejela številne mednarodne nagrade, skupno 30, med katerimi sta častni zlati medved za življenjsko delo in evropsko priznanje za življenjski dosežek ter srebrni medved za najboljšo igralko. Ponaša se s skupno 88 nominacijami; med drugim je bila nominirana za oskarja za vlogo v filmu 45 let, za katero je sicer prejela evropsko filmsko nagrado za najboljšo igralko.

30 NAGRAD je prejela.

Tessa Charlotte Rampling se je rodila 5. februarja 1946 slikarki Isabel Anne Gurteen in Godfreyju Lionelu Ramplingu, leta 1936 dobitniku zlate olimpijske medalje v štafetnem teku 4 x 400 metrov ter britanskemu vojaškemu častniku. Večino svojega zgodnjega življenja je preživela v Gibraltarju, Franciji in Španiji, leta 1964 pa se je vrnila v Združeno kraljestvo. Na odru je prvič stala pri svojih 14 letih, ko je s sestro prepevala francoske šansone. Pred vstopom v svet filma je bila manekenka, 1965. pa je zaigrala v komediji Šarm ali kako ga pridobiš. Kmalu je začela snemati francoske in italijanske art filme, kot je Somrak bogov Luchina Viscontija iz leta 1969. Sledili so številni evropski in hollywoodski filmi.

Veliko pozornosti je leta 1974 vzbudila s kontroverznim filmom Nočni portir Liliane Cavani o mazohističnem odnosu med poveljnikom taborišča in taboriščnico. Ob prelomu tisočletja je postala muza francoskega režiserja Francoisa Ozona, nastopila je v več njegovih filmih, med njimi v Bazenu. Z malih zaslonov je med drugim znana po nastopu v seriji Dexter. Leta 2002 je izdala glasbeni album v stilu kabareta Like a Woman. Njen glas je bilo slišati tudi v različnih videoigrah. Poročena je bila dvakrat. Leta 1972 se je poročila z novozelandskim igralcem in publicistom Bryanom Southcombetom, a sta se ločila po štirih letih zakona, v katerem se jima je rodil kasnejši televizijski režiser Barnaby Southcombe. Leta 1978 je sledil zakon s slavnim francoskim skladateljem, glasbenikom in producentom Jean-Michelom Jarreom, s katerim se je razšla po 24 letih. V zakonu se jima je rodil David Jarre, kasnejši glasbenik in pevec. Od leta 1998 do njegove smrti leta 2015 je bila zaročena s francoskim novinarjem in poslovnežem Jean-Noelom Tassezom.

