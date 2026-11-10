Hči Zdravka Čolića v objemu sina razvpitega narkokralja, ki je imel lovke tudi v Sloveniji (FOTO)

Lara Čolić, mlajša hči legendarnega pevca Zdravka Čolića, je z eno samo fotografijo pritegnila veliko pozornosti. Na Instagramu je objavila posnetek, na katerem jo objema Aleksa Šarić, sin razvpitega balkanskega narkokralja Darka Šarića, čigar ime je dobro znano tudi v Sloveniji. Dvajsetletna Lara Čolić svoje zasebno življenje večinoma skriva pred očmi javnosti, čeprav na družbenih omrežjih pogosto objavlja utrinke s potovanj in zabav. Tokrat pa je naredila izjemo. Na Instagramu je delila fotografijo, na kateri pozira v objemu Alekse Šarića, in ga označila ob pripisu »My love« oziroma »Moja ljubezen«.

Objava je nemudoma vzbudila zanimanje regionalnih medijev, ki se sprašujejo, ali je hči enega najbolj priljubljenih pevcev na Balkanu zaljubljena v sina obsojenega narkokralja. Čeprav fotografija in pripis nakazujeta na romantično razmerje, Lara in Aleksa podrobnosti svojega odnosa za zdaj nista razkrila, poroča hrvaški Index.

Njegov oče je eden najbolj razvpitih balkanskih narkokraljev

Aleksov oče je Darko Šarić, po rodu iz črnogorskih Pljevalj, ki so ga srbski organi pregona označili za enega ključnih organizatorjev mednarodnega tihotapljenja kokaina. V Srbiji je bil pravnomočno obsojen na 14 let zapora zaradi organiziranja tihotapljenja približno 5,7 tone kokaina iz Južne Amerike v zahodno Evropo v letih 2008 in 2009. Po skoraj petih letih skrivanja se je marca 2014 predal srbskim oblastem. Kazen prestaja v zaporu, beograjsko višje sodišče pa je septembra letos zavrnilo njegovo prošnjo za pogojni odpust.

Proti njemu potekajo še drugi sodni postopki. V enem od njih je bil nepravnomočno obsojen na dodatnih šest let zapora zaradi organiziranja kriminalne združbe, katere cilj je bil diskreditirati sodelujočo pričo v postopku zaradi tihotapljenja drog.

Njegove lovke so segale tudi v Slovenijo

Ime Darka Šarića je dobro znano tudi slovenskim kriminalistom. Povezano je z eno najodmevnejših slovenskih kriminalističnih preiskav, znano pod imenom Balkanski bojevnik. Maja 2010 so slovenski kriminalisti v obsežni akciji prijeli več osumljencev, ki naj bi sodelovali v mednarodni mreži za tihotapljenje kokaina. Med njimi je bil tudi Ljubljančan Dragan Tošić, ki je veljal za vodjo slovenskega dela Šarićeve kriminalne združbe.

Preiskovalci so skupino povezovali s tihotapljenjem velikih količin kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Sledila so dolgotrajna sojenja, številni sodni preobrati in razveljavitve sodb. Primer se je po več kot desetletju leta 2023 za večino obtoženih končal s priznanji krivde in zapornimi kaznimi, ki so jih večinoma že prestali. Darko Šarić tako ni bil le ime iz kriminalnega podzemlja sosednjih držav, temveč je njegova domnevna mreža segala tudi na slovenska tla.

Zdravko Čolić je že nastopal na slavjih družine Šarić

Zanimivo je, da povezava med družinama Čolić in Šarić ni nova. Kot poroča srbski Blic, je Zdravko Čolić v preteklosti večkrat nastopal na družinskih slavjih Šarićevih. Pred dvema letoma je pel na praznovanju 18. rojstnega dne sina Duška Šarića, nastopil pa je že ob praznovanju njegovega rojstva. Na praznovanju polnoletnosti so se zbrala tudi številna znana imena regionalne estrade. Pozornost je takrat pritegnila fotografija, na kateri je Čolić poziral z Duškovo nekdanjo ženo Ceco Dimitrić, ki je pred več kot dvema desetletjema nastopila v enem od njegovih videospotov.

Čolić priznal, da sta njegovi hčeri razvajeni

Lara je pred kratkim praznovala 20. rojstni dan na Azurni obali, kjer se ji je v Cannesu pridružila tudi starejša sestra Una. Njuni oče Zdravko Čolić o zasebnem življenju redko govori, je pa v oddaji Eden na eden na makedonski televiziji nekoč priznal, da sta njegovi hčeri nekoliko razvajeni. »Nisem pretirano strog, sem pa, kadar je treba. Imam dve hčeri, ki sta seveda razvajeni. Tudi jaz bi bil razvajen, če bi bil na njunem mestu,« je med drugim povedal. Ob tem je priznal, da od svojih otrok kljub vsemu pričakuje več. S soprogo Aleksandro, profesorico geografije, s katero se je poročil leta 2001, imata hčeri Uno in Laro.

Starejša Una je že dlje časa priljubljena na Instagramu, kjer ima več kot 50.000 sledilcev. Pevec je nekoč priznal, da mu niso najbolj všeč njene drzne fotografije. »Jaz jo okaram, ker mi to ni všeč, vendar ji ne morem prepovedati. Takšna pač je. Rada komunicira z ljudmi in se fotografira. Jaz nikoli nisem bil takšen,« je pojasnil.