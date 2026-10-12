Hči zvezdnice Igre prestolov razkrila, pred vsakim nastopom pogoltne pepel pokojne matere

Igralka Rachael Stirling pravi, da so jo po razkritju, da je zaužila del pepela svoje pokojne matere, v medijih prikazovali kot »kanibalko, ki je pojedla lastno mater«. Prejšnji mesec je razkrila, da je pred premiero nove gledališke predstave zaužila »zrnce ali dve« pepela svoje mame Diane Rigg. Pokojno igralko, znano tudi po vlogi v seriji Igra prestolov, je opisala kot svojo »supermoč«. »Preden stopim na oder, zaužijem njen pepel. Ljudje so šokirani, ko jim to povem. Meni se to zdi povsem naravno. Kot da me obdaja, varuje in ovija njen objem. Moja mama je moja supermoč« je zapisala v nedavno izdani avtobiografiji All About My Mother (Vse o moji materi).

Nenavadno razkritje, ki ga je objavila še pred izidom knjige, je kmalu zakrožilo po spletu. Zdaj se je Stirling odzvala na medijske naslove v prispevku za časnik The Guardian. Zapisala je, da so jo mediji prikazali kot »kanibalko, ki je pojedla lastno mater«. Podrobno je opisala, kako se je odločila, da si pred premiero predstave Scandaltown leta 2022 na jezik položi »nekaj raztresenih ogorkov« pepela. »Ni se mi zdelo napačno, temveč povsem prav,« je povedala o tistem trenutku. Dodala je, da je trema po zaužitju pepela izginila. »Vem, da se to sliši popolnoma noro, vendar je bilo zame povsem smiselno,« je dejala. Od takrat naj bi obred ponovila pred premiero vsake gledališke predstave, v kateri je nastopila.

Stirling je razmišljala tudi o odzivih, ki jih je prejela po razkritju svoje navade. Kot je zapisala, se je z njo strinjala le redkokatera oseba. Med izjemami je bila vdova, ki je priznala, da je tudi sama uživala pepel svojih bližnjih.

»Odzivi segajo od kislih grimas, kot da bi ljudje ugriznili v limono, do odkritega gnusa,« je zapisala. Kljub temu se navadi ne namerava odpovedati. »Na svojem vztrajnem uživanju pepela bom vztrajala do konca,« je poudarila.

Ali je zaužitje pepela upepeljene osebe varno?

Čeprav je odločitev Rachael Stirling, da zaužije pepel svoje matere, nenavadna, še zdaleč ni prva oseba, ki se je odločila za takšno ravnanje. Toda ali je to varno? Uživanje posmrtnih ostankov v nekaterih kulturah velja za del običaja, imenovanega endokanibalizem. Gre za prakso, pri kateri ljudje zaužijejo dele pripadnikov lastne skupnosti, v nekaterih primerih tudi pokojnih sorodnikov. Takšno ravnanje je lahko obred spoštovanja do umrlega ali izraz žalovanja.

Vendar sodobna medicina uživanja pepela po upepelitvi ne obravnava kot varne ali zdrave prakse. Pepel lahko vsebuje ostanke težkih kovin in kemičnih snovi, ki izvirajo iz postopka upepelitve. Med njimi so lahko tudi nevarne snovi, odvisno od uporabljenih materialov in okoliščin. Poleg tega posmrtni ostanki vsebujejo veliko mineralnih soli in ogljikovih spojin. Njihovo zaužitje v večjih količinah je lahko škodljivo za telo, poroča LADbible.