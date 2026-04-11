Hiša, kjer je odraščal legendarni David Bowie, bo postala muzej njegove mladosti

Oboževalci legendarnega Davida Bowieja bodo lahko podoživeli odraščanje slovitega glasbenika, ki se je iz običajnega šolarja prelevil v svetovni pop fenomen. Prihodnje leto bodo namreč za javnost odprli hišo, v kateri je Bowie živel od svojega osmega do 20. leta. Kot poroča AFP, vrstna hiša v Bromleyju, predmestju Londona, z obtolčeno ograjo in sivimi vrati deluje popolnoma običajno, a je v njej preživel otroška in mladostna leta eden najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja. Edini znak izjemne preteklosti hiše je majhna modra ploščica ob vhodu z napisom »David Bowie, pevec in nadarjeni glasbenik, 1955–1968«.

Sklad za ohranjanje dediščine Londona (Heritage of London Trust) je hišo prevzel z namenom, da jo preuredi v poglobljeno doživetje mladega Davida Bowieja. Pod kuratorstvom Geoffa Marsha jo bodo obnovili v podobi iz leta 1963 in jo predvidoma do konca leta 2027 odprli na ogled. V hiši bodo znova postavili kamin, zunanje stranišče, majhno kuhinjo in garažo, ki je včasih stala na koncu vrta. Glavni poudarek bo majhna zadnja spalnica, kjer se je začela ustvarjalna pot mladega Bowieja. Tu je napisal svoje prve pesmi, a je pet let doživljal zavrnitve, preden je leta 1969 skladba Space Oddity postala njegov prvi veliki hit.

Vhod v otroško sobico, kamor se je umikal v svoj svet. FOTO: Ben Stansall/Afp

Pevec, ki se je rodil kot David Robert Jones, se je s svojo družino v hišo na jugovzhodnem obrobju Londona preselil leta 1955, ko je bil star osem let. »Vse se je začelo v tej hiši,« je Marsh povedal za AFP. »Tu se je spremenil iz običajnega šolarja v odločnega najstnika, ki si je želel postati zvezdnik.«

Bowie je v hiši živel s starši, očetom Haywoodom in materjo Peggy, ter starejšim polbratom Terryjem, ki je imel nanj velik ustvarjalni vpliv in ga je seznanil z modernim jazzom, beatovsko literaturo in budizmom. Ko bo hiša obnovljena, bodo lahko obiskovalci v živo izkusili delček življenja mladega Davida Bowieja, podobno kot to počnejo oboževalci skupine The Beatles v Liverpoolu, ko obiskujejo otroška domova Johna Lennona in Paula McCartneyja.

Domačini pravijo, da so vedeli, da bo zrasel v nekoga posebnega.

Umik in sanjarjenje

V poznejših letih je Bowie sobo opisoval kot prostor, kamor se je umikal od staršev in kjer je lahko sanjaril. Po Marshevih besedah je pevec, ki je bil znan po neprestanem ustvarjalnem preoblikovanju, čutil, da ga je ta soba spremljala skozi vse življenje. Bowie je imel tu gramofon, magnetofon in saksofon, ki mu ga je kupil oče, ki ga je čustveno najbolj podpiral. Projekt je obudil spomine tudi pri ljudeh, ki so odraščali v tem predelu in se spominjajo, da so Bowieja videli v razkošnih oblačilih, je povedala direktorica sklada Nicola Stacey. Kupoval jih je v trgovinah z rabljenimi oblačili v ulici Carnaby Street v središču Londona ter nato z njimi eksperimentiral v svoji spalnici. Vedeli so, da je na njem nekaj drugačnega, in bili so prepričani, da »bo postal nekaj neverjetnega«, je dodala.