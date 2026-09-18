Hiša Taylor Swift ima kar 11 kopalnic, že njena ograja pa zazna nepovabljene

Ameriška pevka Taylor Swift in njen mož, ameriški igralec ameriškega nogometa v ligi NFL Travis Kelce, želita narediti vse, da ju v njunem novem domu v ameriški zvezni državi Ohio ne bi zmotil kakšen nepovabljen gost. Enaindvajset tisoč kvadratnih metrov veliko vilo ob jezeru Erie v kraju Bratenahl sta kupila štiri mesece pred njuno veličastno poroko v Madison Square Gardnu v New Yorku, ko sta se 3. julija vzela pred 1000 gosti.

Vila leži ob jezeru Erie v ameriški zvezni državi Ohio. FOTO: Photo By Mike Kline (notkalvin)/getty Images

3. JULIJA sta se poročila v New Yorku.

V hiši z osmimi sobami ter 11 kopalnicami sta med drugim igralnica ter kino. New York Post oziroma njegova tračarska stran Page Six je v sredo poročal, da sta 36-letnika okoli vile namestila opozorilni alarm. »Sosed se je približal hiši in prejel glasovno opozorilo, naj ne hodi na posestvo,« jim je zaupal eden od vaščanov. »Morda je bilo nekaj postavljenega na tej hiši, vendar za kakršno koli dodatno ograjo ne vem,« je za Page Six dodala izkušena nepremičninska agentka na tem območju Patricia Knight Gary iz agencije Howard Hanna Realty. Po njenih besedah so na tem območju že prisotne varnostne službe, ki skrbijo za varnost prebivalcev, čeprav jih bo zaradi vselitve zvezdnikov morda še več. »Imajo majhno policijsko enoto, ki redno patruljira po vasi,« je dodala. Ne bi je presenetilo, če bi varnost še dodatno poostrili.

Na poroki je bilo okoli tisoč gostov, tudi ameriški supermodel Gigi Hadid in igralec Bradley Cooper. FOTO: Bing Guan/Reuters

Omenjena vila je zadnja na bogatem seznamu nepremičnin, ki jih imata Swiftova in Kelce v lasti. Glede na njune natrpane urnike, piše Page Six, se zdi, da to ne bo njuna glavna nepremičnina. »Trenutno je Travisov dom v Leawoodu (ameriška zvezna država Kansas, op. a.) njuno glavno prebivališče in velika domača baza za njiju, še posebej, ko še vedno igra za Chiefse,« je vir ekskluzivno povedal za Page Six v začetku tega meseca. Swiftova ima po navedbah vira nepremičnine tudi v Nashvillu, na Rhode Islandu in Beverly Hillsu ter svoje stanovanje v Tribeci.

Čeprav še ni znano, koliko časa bosta Swiftova in Kelce preživela v svojem novem domu, je Knight Garyjeva povedala, da so v soseski navdušeni, če bodo lahko srečali slavna zakonca. Po besedah ​​nepremičninske posrednice bi se cene nepremičnin na tem območju zaradi novih sosedov lahko zvišale. »Mislim, da bi stanovalci in tisti, ki prodajajo, zagotovo imeli nekaj upanja, da bi to lahko nekoliko povečalo vrednosti nepremičnin, vendar je to na tej točki zelo težko oceniti in predvideti,« je še povedala.